Twitter se asemeja a Instagram y ahora suma “historias”

Twitter se sumó a la onda de las historias como Instagram, Snapchat, Facebook o WhatsApp y lanzó “fleets”, una nueva forma de interactuar. La empresa comenzó a probar este nuevo sistema en Brasil con un diseño es muy parecido a las historias efímeras de las otras redes sociales.

La compañía informó que estos tuits fugaces, llamados "fleets" -un juego de palabras con el término "fleeting'' (fugaz)-, están diseñados para "calmar los temores" de nuevos usuarios que pudieran sentir rechazo a la naturaleza pública y permanente de los tuits normales.

Los "fleets'' no pueden ser retuiteados y no tendrán "Me Gusta''. Los usuarios podrán responder a los mensajes, pero las respuestas aparecen como mensajes directos al autor original, no como una respuesta pública, convirtiendo cualquier intercambio en una conversación privada en lugar de una discusión pública. Lo mismo que con las de Instagram.

Twitter es una plataforma que se basa en conversaciones, mayormente de políticos y figuras públicas y espera que la nueva propuesta aliente a más usuarios a sumarse a su red.