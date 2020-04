Pandemia: cambian hábitos y actividades en el trabajo

A casi un mes de comenzada la cuarentena que mantiene a la gran mayoría de la población del país y la provincia dentro de su casa, una porción de los trabajadores aún continúa con su rutina de ocho horas de actividad. Al sistema de salud pública se sumaron los comercios grandes y pequeños que ofrecen comestibles, las rotiserías, los taxistas, el transporte público, las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación, las estaciones de servicio, transportistas, farmacias, panaderías y las brigadas de auxilio como San Luis Solidario y Defensa Civil municipal; además de los equipos del Gobierno de Seguridad Vial y Comunitaria.

A ellos se fueron agregando los bancarios, mecánicos, vendedores de repuestos, operarios de fábricas y algunos empleados de servicios esenciales. Ese grupo casi no vio alterada su rutina, aunque sí debió incorporar nuevas actividades relacionadas con el cuidado personal y la higiene.

Ese fue el caso de Fernando, empleado de una estación de servicio, quien contó que tuvo que adoptar medidas de precaución en el trabajo y también en su casa. “La empresa nos ha brindado todas las medidas de protección como antiparras, barbijos y los guantes que ya usábamos. También por nuestra cuenta adquirimos unas máscaras que nos protegen”, añadió. “A la ropa que uso en el trabajo la dejo acá —afirmó, refiriéndose a su lugar de empleo— y cuando llego cada mañana la desinfecto. Y en casa me cambio y me baño para evitar cualquier contagio. Obligadamente hemos aprendido una nueva forma de trabajar y de estar juntos. Es preferible cuidarse y no tener que lamentarse después”.

También señaló que su familia ya entendió que él tiene que salir a trabajar: “Ven que aprendí a cuidarme y de paso les enseño todo lo que voy aprendiendo. Me he adaptado a todos los cuidados”.

Claudia Mirko es la encargada del local principal de una cadena de farmacias. Además de controlar la cantidad de gente que ingresa al local y mantener la higiene permanentemente, contó que ahora tienen más trabajo que antes. “Porque a la tradicional receta de papel se sumó el sistema de receta digital, que les hacen los médicos a muchos de sus pacientes. La mayoría le manda a los clientes un mensaje de WhatsApp que no sotros debemos imprimir primero y después cargarlo en el sistema”. Pero como varias veces se quedaron sin tóner en las impresoras, dijo que “hubo que guardar esas fotos y cargarlas después del horario de atención, por lo que se estiraron las horas de trabajo”. Distinto es el caso de PAMI, porque “el afiliado viene con el número de la receta, nosotros lo validamos en el sistema y así le podemos entregar la medicación”, explicó.