La CTA y el CIS de San Luis, en alerta por posibles despidos

El Estado nacional prohibió a las empresas echar empleados durante 60 días. Señalaron que hasta la fecha no se conocen oficialmente medidas que afecten a trabajadores puntanos.

La CTA autónoma de San Luis y el Sindicato Joven de Comercio, Industria y Servicio (CIS) afirmaron que hasta el momento no recibieron ningún aviso de despidos durante la época de cuarentena, pero advirtieron que, de conocerse alguno, en los próximos días atenderán los requerimientos de los trabajadores. Además, el martes salió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el que el Presidente prohibió echar a empleados durante 60 días.

El secretario general de la CTA local, Fernando Gatica, anticipó con lamento que posiblemente tendrán situaciones en las que habrá que amparar a los empleados de los sectores públicos y privados. “Oficialmente sacaremos un comunicado en los próximos días para ponernos a disposición de quienes necesiten nuestro amparo”, dijo y recordó las intervenciones que tuvieron en los conflictos recientes de Arcor y Zanella, entre otros en los que estuvieron acompañados por la estrategia del sindicalista de CIS Luis Arnesto. “La prioridad es preservar al ciento por ciento las fuentes de trabajo”, continúo Gatica.

“Hay que esperar y ver cómo evoluciona en época de pandemia la ayuda que el Estado nacional dará a los empresarios para sostener los puestos de trabajo sin que se dé el cierre de empresas”, destacó Gatica.

El sindicalista puntano destacó que una de las herramientas más potentes con las que cuentan hoy los empleados es el DNU, en el que se dispone la prohibición de los despidos por 60 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial. “Es una muy buena medida que acompañamos y que le da a cada trabajador una herramienta de protección ante los empresarios inescrupulosos que echan mano a la plantilla de empleados cuando no obtienen lo que quieren”, explicó.

Gatica contó la importancia de que los trabajadores, de manera permanente, determinen estrategias con sus gremios. “Si quienes deben representarlos no cumplen con su principal misión, existe la posibilidad que en forma autónoma los empleados se organicen por una lucha común. Es algo en lo que nosotros hacemos hincapié para que la gente conozca cuáles son sus derechos”, informó de entidades como la de ellos, que abarcan muchas áreas, aunque principalmente defienden los intereses de los empleados estatales.

El secretario de organización de CIS, Arnesto, quien trabaja en la provincia de Buenos Aires, desde el conflicto con Arcor en San Luis aseguró que están preparados para afrontar cualquier problema que se presente. “Puntualmente asesoramos a trabajadores del sector privado. Consideramos que vamos a tener situaciones de despidos o suspensiones a pesar del decreto, que lamentablemente no es una solución definitiva, pero ayuda mucho”, sentenció. E informó que es posible contactarse con ellos a través de sus redes: en Facebook, SindicatoJovenCTA; en Twitter, @SindicatoJoven1 y en Instagram, @sindicatojovencisencta.

Aclaró que no solo tienen presencia en la ciudad, sino también en Villa Mercedes. "Somos una alternativa para todos aquellos que no se sienten representados por los sistemas sindicales que no dan respuestas satisfactorias", anticipó del trabajo modernizado que hacen con la inclusión de jóvenes y mujeres en la toma de decisiones, manejo de la tecnología para una comunicación clara con los afiliados y capacitaciones para los trabajadores.