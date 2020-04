Prohíben a padre e hijo acercarse a una vecina a la que agredieron

Hubo consecuencias. Este miércoles, el Juzgado Multifuero de Santa Rosa del Conlara dictó una orden de restricción para un hombre y su hijo, de apellido Morales, por violencia de género, informó la jefa de la Comisaría 26ª de Merlo, subcomisario Alejandra Escobar. Ellos apedrearon a una vecina que quiso hacer un arreglo en la calle que comparten, y la atacaron con expresiones ofensivas sobre su orientación sexual.

Deolinda Dolores Ogas, la víctima, de 30 años, contó el lunes en la dependencia que cerca de las 15 salió de su casa, ubicada en Piedra Blanca Arriba, en un camino conocido como “La calle del vagón” junto a un amigo, para arreglar una especie de zanja que se ha formado y que dificulta el tránsito de su vehículo y el de los vecinos de la zona.

Entonces, el simple plan de remendar el bache terminó en una agresión por parte de sus vecinos, quienes iniciaron el ataque porque se oponían a que realizara esa tarea.

“Son problemáticos. Han tenido conflictos con todos, pero nunca habían llegado a la agresión física. Siempre fueron cruces de palabras e insultos, nunca se habían descargado como pasó ahora conmigo", dijo Deolinda.

Y continuó: "Ellos viven frente a mi casa. Primero salió Marcos, el hijo de Francisco Morales, y empezó a decirnos a mi amigo y a mí que no le tocáramos la vereda. Le dijimos que no lo hacíamos, que utilizábamos tierra de mi vereda para rellenar la calle, y nos dijo que tampoco tocáramos la calle. Le dije que me dejara arreglarla porque se me está rompiendo el auto. Entró a su casa y salió con el padre, que estaba enojado, y él empezó a decirnos que no hiciéramos nada en la calle y que nos metiéramos adentro de mi casa”, relató la joven.

Ahí comenzó una discusión, que Deolinda nunca imaginó que iba a terminar con tal violencia. Como vio que la joven no hacía caso a sus requerimientos, el hombre mayor comenzó a ofenderla. “Empezó a decirme que parezco un macho por cómo me visto y un montón de cosas más, por lo que mi amigo le dijo que no me insultara. Y él le contestó ‘si no es una mujer, ¿no ves cómo se viste y cómo trabaja? Es un macho’", contó. Y agregó que en ese momento vieron que su vecino cargó sus manos con piedras y comenzó a lanzárselas con una gomera.

Recordó que es la segunda vez en su vida que sufre un ataque lesbofóbico. “Me pone mal tener que salir a la calle y quedar expuesta así solo por mi condición sexual, y el tenerlos frente a mi casa hace que no esté tranquila”, aseguró. Por eso, para ella fue un alivio contar con un botón antipánico que la subcomisario Escobar solicitó mediante la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad.