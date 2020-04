Dos mercedinas ruegan por volver de Portugal

Casi no tienen dinero y una de ellas no consigue medicación para su enfermedad reumática.

Para Florencia Moreno y Micaela Aramburu, lo que iba ser el viaje de sus sueños terminó por convertirse en una verdadera pesadilla. Las chicas villamercedinas ahorraron durante cinco años para poder recorrer Europa y ahora claman por volver a su provincia natal. Se aferran a la ilusión de que la cancillería argentina autorice un vuelo para traerlas desde Portugal el próximo 3 de mayo.

La travesía de las amigas empezó el 7 de marzo, cuando viajaron desde Chile hasta Barcelona, el primer destino de un itinerario que habían armado con esmero y para el que habían reservado los pasajes a mediados del 2019. “En ese momento, el coronavirus todavía no había sido declarado pandemia. En España todo era completamente normal, la gente estaba en la calle, los negocios y bares estaban abiertos”, dijo Florencia, de 26 años. Por eso, dos días después partieron a París, pero la enfermedad ya empezaba a avanzar en el “viejo continente”. En Francia, "la única restricción era para visitar algunos lugares turísticos", agregó.

El drama arrancó el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente a la COVID-19 como pandemia. Los países empezaron a decretar emergencias nacionales y a aplicar la cuarentena total en sus jurisdicciones. Por eso, los hoteles y hospedajes que las chicas usaban para dormir de a poco fueron cerrando sus puertas.

Para ese entonces, los planes de vacaciones se derrumbaron y las jóvenes intentaron conseguir un vuelo para regresar a Argentina, antes de que el presidente Alberto Fernández promulgara el aislamiento obligatorio. Pero no tuvieron suerte.

“Por recomendación de conocidos, nos fuimos a Lisboa, que era uno de los lugares de Europa que menos contagio tenía, y que es más barato para comer", planteó. Pero sin un techo en el que quedarse, la solidaridad se personificó en un compatriota que vive desde hace dos años en suelo portugués, con una coincidencia aún mayor: es villamercedino. “Él nos permitió quedarnos en su casa, sin siquiera conocernos. Estamos muy agradecidas porque si no fuera por él, ya estaríamos en la calle”, aseguró Moreno.

Así, lo que iban a ser tres semanas de ocio ya se transformaron en un padecimiento de un mes y medio, y sus billeteras están cada vez más vacías. “Nuestras familias nos ayudaron, pero en Argentina la situación económica también es difícil. Nuestros padres son jubilados y sus actividades tienen que ver con el comercio y el turismo, que son rubros que están suspendidos”, explicó Micaela.

Pero lo que agrava el panorama es que Florencia padece una enfermedad reumática. “Se llama artritis reumatoide poliarticular y necesita tratamiento. Traje mis medicamentos para tres semanas y cuando los tuve que renovar, no encontré los recetados.

Me puse en contacto con mi médico y me tuve que adaptar a lo que encontré en las farmacias", reveló. El problema es que al no ser la droga exacta, se le han empezado a inflamar las articulaciones y el dolor crece cada vez más.

Las esperanzas de las jóvenes están puestas en un vuelo de la aerolínea Latam, que tiene previsto repatriar a 300 argentinos que están varados en Portugal. “Necesitamos que lo autoricen y después ver cómo llegar a San Luis. No tenemos muchas certezas, pero estamos hace un mes en cuarentena y estamos dispuestas a seguir en La Punta", aseguró. Aramburu dijo que si hubieran imaginado la evolución del coronavirus, no hubiesen viajado. “Ahorramos mucho para venir de vacaciones y no la estamos pasando bien”, cerró.