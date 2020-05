Resignó su festejo de cumpleaños para seguir combatiendo el incendio

Quines se ensancha de orgullo ante la decisión de un joven bombero que resignó el festejo de su cumpleaños número 22 para seguir combatiendo el incendio forestal que comenzó el viernes. Tomás Valdivia forma parte de las dotaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios de esa localidad que ayuda a controlar las llamas en las sierras.

Guillermo Hudson, jefe del cuartel que cuenta con 25 miembros en el cuerpo activo, lo describió como un muchacho muy tranquilo, colaborativo y solidario que nunca tiene problema para ayudar a sus compañeros.

“Esta mañana lo llamé para preguntarle si quería ser relevado de su tarea para poder festejar con su familia y me contestó: 'Negativo jefe, estoy con mi familia’, me dejó helado”, contó Hudson.

Y añadió: “A los bomberos nos pasa algo muy particular, como nos gusta lo que hacemos no da ansiedad estar en el lugar, no nos podemos quedar en casa esperando”.

El joven forma parte del cuartel hace poco más de un año, pero lleva la vocación en la sangre de toda la vida, según indicó su jefe.

Las dotaciones de Quines están conformadas por seis hombres que rotan sus turnos cada 24 horas y combaten en el fuego adentrándose en el terreno.

“El riesgo siempre es el mismo en todos los incendios forestales de estas magnitudes. Anoche el incendio hizo cumbre y las llamas alcanzaron los 25 metros debido al cambio de aire y los remolinos de viento”, explicó el jefe de Valdivia.

Los cuarteles de Bomberos Voluntarios son ONG sin fines de lucro, dependen de la ayuda de sus socios para seguir en servicio.

“Somos muy agradecidos de las colaboraciones que recibimos del pueblo y de los socios, el mejor agradecimiento a nuestra tarea es que sigan acompañando a los cuarteles de voluntarios de toda la provincia”, dijo Hudson.