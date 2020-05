España: James Parker contó sus sensaciones en la Fase 1

España vive uno de sus mejores inicios de semana de los últimos tiempos de coronavirus y su gobierno puso a la mitad del país en la Fase 1, o sea, flexibilizó las medidas del aislamiento. El puntano James Parker, jugador de handball del Benidorm, dialogó con El Diario de la República y contó cómo se vive esta nueva etapa.

"Realmente fue una alegría enterarnos de que pasamos a la Fase 1 (contacto social de un máximo de 10 personas, la reapertura al público de establecimientos y actividades minoristas, así como de terrazas al aire libre, bibliotecas y museos). Nos permiten juntarnos con otras personas. Además, ahora podemos hacer ejercicio con horarios prefijados, todos deportes individuales; podemos ir de a dos a correr o andar en bicicleta. Fue un alivio, de a pesar que aún quedan muchas restricciones", sintetizó Parker, quien además comparó su situación con la que vive su madre Ivana en San Luis: "Por lo que me contó mi mamá, en San Luis este fin de semana también pudieron reunirse y desde hoy (por ayer) se pueden hacer algunas actividades deportivas individuales. Me pone orgulloso que en la provincia se cumplan con todas las normas y que hoy los puntanos puedan disfrutar de esta flexibilización. Espero de corazón que todo continúe así de bien".

"Junior" confirmó que seguirá ligado al Benidorm: "Me queda un año de contrato y estoy muy feliz en el equipo. Tenemos un gran desafío por delante (NdR: la Federación Española de Balonmano dio por finalizado el torneo y se consagró campeón el Barcelona), ya que el Barça quedó como primero, clasificó derecho a la Champion y nosotros por ser los subcampeones de la Copa del Rey, entramos a la Copa europea EHF, segunda en importancia detrás de la Champions".

"Es una locura clasificar a una competición europea, estamos viviendo un gran momento. Lo bueno es que mantenemos casi toda la plantilla; salvo Pablo Simonet (el otro argentino del equipo), que anunció que se va, el resto del equipo renovó el contrato, por lo que podemos llegar a ser competitivos", cerró el puntano.

Schulz aún tiene esperanza

El histórico arquero de la Selección Argentina de Handball, Matías Schulz, habló sobre la posibilidad de participar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio pese a haber anunciado su retiro antes de la postergación de la máxima cita deportiva, y señaló que "la situación obliga a repensar todo".

"Mi idea era terminar mi carrera al final de esta temporada y tratar de coronarla con los Juegos Olímpicos, a los que estábamos clasificados, pero la situación actual obliga a repensar todo un poco", manifestó Schulz en declaraciones radiales.

El arquero dijo que "se dio la casualidad de comunicar" el retiro el mismo día que anunciaron la postergación de Tokio 2020, que se disputará del 23 de julio al 8 de agosto de 2021 debido a la pandemia de coronavirus.

"Cuando uno estuvo y tiene la posibilidad de volver a participar, va a hacer lo imposible. No depende de mí solamente, pero no me cierro la puerta al 100 por ciento", añadió al respecto.

Y continuó: "Se cumplen 19 años desde que debuté en la Selección mayor. Armamos un grupo lindo, con el que la gente se identifica bastante y que hizo que crezca el handball en el país".

Schulz disputó 226 partidos en la Selección Argentina y pasó por diferentes equipos como Dessau-Rosslauer (Alemania), Anaitasuna, Antequera, Badajoz, Granollers (España), Nantes (Francia) y el Pfadi Winterthur (Suiza) antes de anunciar su retiro el pasado 24 de marzo.

En cuanto a su actualidad, expresó: "Sigo ligado al club, tengo buena relación con el entrenador y tenemos una pequeña puertita abierta para jugar algunos partidos la temporada que viene, hay que ver en un año cómo está la situación".