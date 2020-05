El "Millonario" le renovará el contrato a Martina Del Trecco

A la distancia, y en medio de la pandemia de coronavirus, la futbolista Martina Del Trecco recibió la noticia que desde hace días venía deseando y esperando. La dirigencia de River Plate, basada en el progreso, la proyección y determinación de la mercedina, decidió renovarle el contrato por un año y medio más, extendiendo así no solo un vínculo, sino también el amor incondicional por la camiseta. "Para mí es algo hermoso seguir en el club, seguir disfrutando lo que es River (equipo del cual además es hincha) y creciendo como persona y futbolista", contó feliz la joyita puntana ex Aviador Origone.

Martina, de 18 años, desembarcó en la entidad de Núñez a mediados de mayo de 2019. Y apenas un mes y medio después, firmó el primer contrato profesional con el "Millonario". Siempre se esforzó, trabajó duro y gracias a su habilidad, velocidad y llegada al arco rival se metió en la consideración del cuerpo técnico conducido por Daniel Reyes. El DT sabe que no tiene techo, que aún tiene mucho por dar. Razones por las que apostó y apuesta a la mercedina.

"Primero hubo una charla por videollamada con todas las jugadoras. Ahí nos dijeron que iban a hablar con cada una. A mí me informaron el martes. Se comunicó primero el cuerpo técnico y el entrenador me dijo que quería que siguiera por las condiciones que tengo y que confían en mí, algo hermoso. Después me llamaron desde el club y me avisaron que a partir del 1° de julio soy nuevamente jugadora de River, por un año y medio más", recordó Martina, que agregó: "Venía todo bien y hablaron muy bien de mí... estoy contenta y mi familia también".

Con la "Banda Roja". La exjugadora de Aviador Origone se sumó al club de Núñez a mediados de mayo de 2019.

La jugadora "millonaria" está en la provincia desde el 17 de marzo. Viene de perderse por una lesión (en la rodilla izquierda) el Sudamericano Sub 20 con la Selección Argentina. Sin embargo, pese al trago amargo, no baja los brazos. Se fortaleció anímicamente y está cumpliendo en forma virtual las mismas rutinas que sus compañeras. "Entrenamos por Zoom. Ahora nos dieron un descanso de 15 días, en donde cada una trabaja sola desde la casa. La semana que viene volvemos a reunirnos por videollamada. Yo todavía no me recuperé del todo. Quizá no puedo ir al choque, pero puedo jugar tranquilamente", aseveró.

Con la actividad parada —luego de la medida impuesta por el gobierno nacional como prevención y la posterior decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de dar por finalizados todos los campeonatos— y una COVID-19 que parece no dar tregua, el panorama del fútbol pinta poco alentador. No hay fecha prevista para la reanudación, pero la sanluiseña confía en que el regreso tan esperado sea en un corto plazo.

"Estoy ansiosa. Tengo ganas de salir a entrenar y a jugar. Extraño eso un montón, pero creo que nadie esperaba esto"

"No sabemos cuándo va a volver el fútbol, está todo complicado. Pero hay que ver qué pasa, en una de esas cambian de opinión y largan los torneos. La verdad es que es un momento difícil para nosotras, e imagino que para todos", cerró la jugadora del club de Núñez, que continúa bajo el radar de Carlos Borrello (entrenador del seleccionado argentino Sub 20 y de la mayor) y dice estar ansiosa para salir nuevamente a la cancha.

River se prepara para disfrutarla un año y medio más, y Martina para seguir creciendo como persona y futbolista.