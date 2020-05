“Cocinar es innato en mí, es una parte creativa”

Cualquier ambiente que contenga hornallas, batidores y bols es completamente natural para ella. Creció entre las alacenas de las cocinas y es lo que más disfruta. Maru Botana, la chef reconocida no solo en nuestro país, empezó a desarrollar el amor por la cocina de niña, en los años iniciales del nivel primario en la escuela. “Cada uno nace con algo y eso vino conmigo de chiquita. En mi familia les gustaba mucho preparar platos y lo fui desarrollando. Es innato en mí, una parte creativa. Siempre me gustó ver recetas, me divertía y me daba curiosidad”, contó en una charla exclusiva con Cooltura.

De adolescente empezó a preparar tortas que vendía para juntar dinero y cuando concluyó el secundario llegó a imaginarse en el ámbito gastronómico, incluso como administradora de un hotel. Por eso decidió anotarse en la licenciatura en Administración de Empresas. Nunca pensó que ese momento sería el puntapié para su gran carrera. “Dio la casualidad que uno de mis compañeros trabajaba con Francis Mallman y me lo presentó. Así arrancó mi parte profesional”, recordó.

Sin embargo, la cocinera consideró que su posición actual no fue fortuita ni mucho menos por ser alcanzada por la varita mágica. Donde quiera que va inculca la dedicación al trabajo. “Creo que está bueno cuando tenés alguien que te apoya, a mí me pasa que tengo varios chicos a los que les enseñé, pero soy una convencida que el destino lo va haciendo uno mismo. A mis hijos les digo que las pasiones no caen del cielo, te tenés que esforzar para ser alguien. Si no pones de vos para destacarte es complicado. Es un trabajo constante”, sostuvo Maru.

En esa lucha frecuente por permanecer en lo más alto de la cocina, Botana pasó por diferentes programas televisivos en varios canales. El último fue “Cocinando para vos”, hace ya más de dos años y, desde entonces, no volvió a la pantalla chica. Hoy su interés por la tele decayó considerablemente. En la actualidad prefiere las redes sociales, en especial Facebook e Instagram, donde tiene una gran cantidad de seguidores. “Me gustó la televisión pero ya la veo antigua, no me coparía hacer un programa todos los días. La pasé bárbaro pero esto es más genuino: estás en tu casa, le contás a la gente, le enseñás y ven lo que te pasa, que se te cruza un niño en cámara, no genero un escenario, grabo pase lo que pase. Me divierto, la paso bien, disfruto dar ideas y compartir”, dijo.

En su página oficial de Facebook, Botana enciende el vivo los lunes a las 7, cuando cocina con el italiano Roberto Ottini, y los jueves en Instagram a las 18. Ese día invita a alguien, puede ser famoso o no, pero la condición es “que tenga algo para contar”. Y agregó: “Yo hago la producción. Me baso mucho en la teoría de poder abrir la heladera, ver lo que tenés y en base a eso poder cocinar. Veo qué le gusta al invitado y qué no y hacemos la torta, que después se la lleva”, describió.

Para Maru, entrar al mundo de las redes no fue fácil. Le llevó un tiempo acomodarse pero hoy son constantes en su vida. “Me gusta mucho la adrenalina por eso estoy todo el tiempo haciendo cosas, nací para no estar quieta. La cocina es lindísima, súper atractiva pero tenés que destacarte porque no estamos en el mejor momento del país. Por eso todo el tiempo busco proyectos e ir más allá de lo que me proponen. Es el momento en que uno tiene que proponer a la marca y no que ella te vaya a buscar. Creo que hay movilizarse con propuestas atractivas. Hoy convienen más las redes que la televisión. Tenés que ser vivo, capaz y estar online”, enfatizó como alguno de los consejos.

Su hijo Agustín, el más grande, es el que hace las veces de camarógrafo cuando filma en su casa, además de ayudarla con las transmisiones en vivo y de sugerir algunas ideas. Incluso a veces los amigos del adolescente les acercan consejos. Aun así, su pasión y dedicación son el motor de su permanencia en el podio de las cocineras. “A veces me encierro los sábados y me pongo a crear tortas en vez de tirarme a ver una película”, confesó entre risas.

Tendencias y apuesta argentina

Junto con el amor por la cocina, Maru conjugaba (cuando podía) los viajes por diferentes países de Europa y Latinoamérica para redescubrir ingredientes, sabores y técnicas. Esos paseos le han permitido evaluar que en Argentina hay grandes referentes de la cocina. “Siento que estamos súper bien. Recorrí Ámsterdam, Francia y no siento que haya nada que envidiar a lo que me pasaba hace unos años. Hemos crecido un montón gastronómicamente: tanto los cocineros como la gente. Y no pasa solo en Capital sino también en las provincias”, resaltó.

Algo de eso percibió en su fugaz visita por la provincia, a fines del año pasado, cuando desembarcó en la Universidad Provincial de Oficios “Eva Perón” para inaugurar los talleres del curso Maestro Cocinero, una de las propuestas académicas que ganó varios adeptos.

La única crítica que tuvo con el suelo argentino es que en el supermercado se evidencia que falta mucho para igualar a las ciudades más cosmopolitas del mundo. “Afuera encontrás de todo, no se puede creer. Quería lanzar una línea para veganos pero acá te cuesta porque no hay muchos productos. En eso me gustaría que pudiera crecer nuestro país, tener más variedad de productos. Y no es por no tener los productos, de hecho somos un país riquísimo pero no lo craneamos. En otros lugares utilizan un montón la soja, sus derivados y a pesar que acá tenemos a reventar, cuesta más encontrar”, indicó.

Los saberes que rescata en cada rincón del país y del globo, sumados a sus décadas de experiencia, parecieran ser el secreto de su éxito. Sin embargo, la ecuación parece ser más sencilla. Y la razón oculta de Maru aflora en cada intervención en sus redes, así, genuina, “tal como soy”, sin grises. “Para ser cocinero hay que ponerle mucha garra, paciencia, sacrificio. Es algo que me pasa a mí también, el ser comprometido y poder estar en un lugar y comprometerte, hacer un cierre. Siento que a los jóvenes les das tu legado pero pasan y eso es frustrante para una empresa”, aconsejó.

De visita por Villa Mercedes

Su paso por la ciudad de la Calle Angosta, el año pasado, se debió a una convocatoria por la Universidad Provincial de Oficios “Eva Perón” (UPrO) para que inaugurara los talleres de su curso Maestro Cocinero. La chef fue recibida por el rector Joaquín Surroca, los instructores y decenas de futuros alumnos fanáticos de sus técnicas. “Me encanta ir al interior del país. Si hay algo que aprendí es que me gusta mucho el contacto con la gente, aprender de su historia, lo que hacen; lo hice mucho tiempo y ya este año volvimos con muchos recorridos. Hago lo imposible por conectarme con el interior”, confesó.



Como no podía ser de otra forma, sedujo al grupo de admiradores con una exquisitez: una marquise de chocolate que acompañó con frutillas. Y aunque era la primera vez que pisaba ese espacio, fue evidente que las hornallas, mesadas, ollas y bols son su lugar en el mundo.

Tras la preparación del postre, dialogó con los medios y se dirigió al auditorio de la UPrO donde brindó una conferencia a una multitud de fanáticos que se acercaron para escucharla. “Te da mucho orgullo ver cómo crecemos gastronómicamente. Las instalaciones son impecables, no puedo creer. Es increíble que le den la posibilidad a tanta gente que no puede ir a institutos privados a aprender, desarrollarse y conseguir un trabajo”, sostuvo.