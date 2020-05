El PALP lanzó la revista “Astronomía desde casa” en versión digital

El Parque Astronómico La Punta ofrece la versión digital de la revista “Astronomía desde casa”, una original propuesta que lanzaron de manera virtual para todos los aficionados y la comunidad educativa que han visitado el parque astronómico y que se nutrían de las distintas actividades ofrecidas, que se desarrollan desde el año 2006, como talleres, funciones del Planetario, observaciones por telescopio y las entretenidas visitas al Solar de las Miradas, el primer parque a cielo abierto donde se encuentran más de 45 instrumentos históricos de la astronomía observacional.

“Hoy el mensaje es #quedateencasa. Por eso, el PALP te ofrece esta opción online para seguir disfrutando de la Astronomía”, anunciaron desde la institución, y ofrecen la primera edición de la revista en su versión digital, que tiene como temática la Luna, donde, además de conocer más sobre el satélite natural de la Tierra, sabrán las diferencias entre ambos.

También aprenderán cómo ver la Luna desde casa con un telescopio, los efectos que causa su órbita alrededor del planeta, qué astronautas la visitaron y cómo se ocasionan los eclipses.

En las 18 páginas de la revista los lectores podrán realizar actividades en sus hogares y enviarles dibujos y fotografías de esas tareas, interactuar con el Telescopio Remoto y, además, hablar de música y poesía, ya que para que sea más entretenido cumplir con las consignas, desde el PALP también les ofrecen a los interesados una playlist con temas relacionados a la temática lunar, como lo son las canciones “Blue Moon” de Elvis Presley, “Fly me to the Moon” de Frank Sinatra, “Man on the Moon” de R.E.M. y “Walking on the Moon”, de The Police, entre otras.

Los responsables del PALP explicaron que la revista digital podrá descargarse desde la página www.palp.edu.ar