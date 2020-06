Egresado del puro rock nacional

La juventud vuelve a pisar fuerte en la cuenta de Instagram de la Casa de la Música. Como el fin de semana pasado, cuando las buenas vibraciones de Camila Keim sorprendieron a los seguidores con sus canciones influenciadas por el reggae, esta vez la fuerza y la frescura del rock llegan de la mano, la voz y la guitarra de Matías Escudero, el joven de 17 años de Villa Mercedes que compartirá un segmento de canciones a partir de las 21.

Matías es solista y antes de la cuarentena comenzaba a planear con un par de amigos la formación de una banda para complementar su voz con las habilidades de sus colegas, pero el aislamiento puso en pausa todos sus proyectos y tuvo que rebuscárselas para seguir en carrera.

Inspirado en las bandas nacionales que escucha desde siempre, el joven armó un repertorio con canciones que le gustan y que también el público le pedía en cada presentación que realizó durante los últimos años por los bares de su localidad.

Las Pastillas del Abuelo, Ciro y los Persas, Los Caballeros de la Quema, Los Auténticos Decadentes y Los Pericos son algunos de los grupos que le gustan a Matías y que eligió para crecer en su carrera. Cuando tenía 11 años su hermano mayor le regaló una guitarra y, a medida que aprendió a tocarla, en el cancionero aparecieron algunos temas como “Avanti morocha” o “Loco tu forma de ser”, que hasta la actualidad canta para rememorar buenos tiempos. "Además, a mis seguidores les gusta cómo los interpreto".

“Ese regalo fue como una especie de empujón para ser el primer músico en mi familia, porque ninguno de ellos toca ningún instrumento ni canta. Me entusiasmé al momento para aprender a tocar. Después me regalaron una eléctrica y sentí que la música era lo que más me gustaba", recordó Escudero, quien a su corta edad sabe de escenarios y tiene poca vergüenza al cantar frente al público.

A medida que creció, el chico se presentó en algunos bares, teatros y también en su escuela, ya que las maestras cada tanto lo invitaban para algún acto o festejo.

El cantante, además, es bailarín, pero esa parte del arte la considera como un hobby. Para Matías lo más importante es la música y seguir con los estudios para crecer en el ambiente. El año que viene, cuando ingrese a la facultad, estudiará la carrera de Producción Musical que, según contó el artista muy decidido, “siento que es lo que me gusta para mi futuro y estoy muy enfocado por cumplir mis objetivos".

El aislamiento no solo cortó sus planes de proyectar a futuro con una posible banda de rock, sino también puso en pausa su último año de secundario, algo que Matías hubiera querido vivir como cualquier egresado, pero aún no logra disfrutarlo del todo.

El joven espera que la cuarentena pase pronto y, así, disfrutar con sus compañeros lo que resta de la cursada. “Estábamos muy entusiasmados con terminar la escuela todos juntos y nos bajoneamos por todo lo que está pasando, pero por algo suceden las cosas. Lo bueno es que no perdimos el contacto y seguimos acompañándonos en este momento tan complicado como estudiantes”, expresó el cantante, quien es alumno del colegio Remedios de Escalada.