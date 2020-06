El norte remata terneros tras una zafra complicada

En un contexto muy difícil por la sequía persistente que castiga a la provincia, la Sociedad Rural del Norte hará una versión muy reducida de su tradicional Fiesta del Ternero, que en este caso, tal como ocurrió con la edición de la Rural de San Luis, solo tendrá un remate especial para vender el resultado de la zafra.

El remate tendrá el martillo de Ganadera del Sur y se realizará este viernes en el predio que tiene la Sociedad Rural del Norte sobre la ruta 20, apenas pasando la entrada a Quines. Como hay que respetar el protocolo sanitario que impone la amenaza del coronavirus, será solo con 15 clientes presentes, a los que solo se podrán sumar los apartadores y algunos empleados de la consignataria de la familia Abdallah, que viene haciendo este trabajo desde hace muchos años.

El resto tendrá que participar a través de órdenes de compra o por YouTube, aunque la realidad geográfica del Departamento Ayacucho y la ubicación del predio dificultan tener una buena señal de internet, lo que es toda una complicación para participar a distancia de las alternativas de la subasta. Lo más probable es que recurran a la plataforma Zoom, con la que suelen realizar las reuniones de la comisión directiva desde que se desató la pandemia.

Como la sequía dejó a los productores sin pastos, habrá una amplia oferta de terneros para elegir.

"Nosotros no tenemos las facilidades tecnológicas con las que contaron nuestros colegas de la Sociedad Rural de San Luis la semana pasada, por eso lamentablemente no podemos incluir a las vacas y los toros en este remate, si no, hubiéramos llegado tranquilamente a las 2.000 cabezas", reconoció Héctor Díaz Flores, el vicepresidente de la Rural del Norte.

El lamento se debe a que con la sequía los productores están prácticamente obligados a sacar la hacienda de sus campos, debido a la falta de pastos aptos para alimentarla. "Venimos arrastrando tres años sin lluvias, la situación no da para más. Tenemos que gastar fortunas en rollos y maíz, porque no queda nada de pastizal natural en la zona", contó Díaz Flores, quien tiene un campo de cría, al igual que el titular de la Rural, Juan Donato.

Los criadores norteños saben que sin lluvias no queda otra que vaciar los campos. Por eso vienen llevando hacienda a los remates generales que se hacen en la capital. "Tenemos algo de Buffel Grass, pero muy poco, hay mucho fachinal espinoso en la zona, es terreno en el que las vacas no entran y se desaprovecha. Lo ideal es rolar, pero los trámites en Medio Ambiente se demoran; estamos esperando la autorización", cerró el directivo.