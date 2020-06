Suman más inspectores para el estacionamiento medido

Solicitaron a los conductores no estacionar en las rampas para personas con discapacidad ni obstruir las entradas a las cocheras. Foto: El Diario.

A partir del cambio en el método de pago del estacionamiento medido en la ciudad a principios de esta semana, la Subsecretaría de Estacionamiento Medido manifestó que registraron aproximadamente unas 500 infracciones diarias por no pagar el servicio. Aseguraron que el tiempo límite para activar la patente, cuando se estaciona en alguna de las 108 cuadras donde rige la norma, es 15 minutos. Si no se cumple, la dependencia municipal está habilitada tanto a realizar la multa, como a remover el vehículo de ese lugar. Además, advirtieron que el "período de gracia" de dos semanas, que permitía a los infractores que se presentaban voluntariamente a saldar la multa y acumular ese valor en crédito, finalizó. En la Comuna señalaron que sumaron más inspectores tras el parate que provocó la pandemia.

"Durante las dos primeras semanas de junio realizamos una concientización, porque por ahí los usuarios se habían desacostumbrado a pagar el estacionamiento a través de la aplicación, entonces, para no generar un malestar en la gente, les dimos un beneficio a aquellos que al descargar la app les aparecía una multa registrada. Lo que hicimos fue bonificársela en crédito", explicó el subsecretario de Estacionamiento Medido, Eduardo Palacio, y agregó que ese beneficio ya no rige más.

Palacio contó que desde que comenzaron con la doble modalidad de cobro, a través de la aplicación SEM (Solución de Estacionamiento Medido) y por medio de los comercios adheridos, realizaron aproximadamente 500 actas de infracción por no pagar el aparcamiento. "A la mayoría de las multas la registran los dueños de los comercios. Pero en general son más las activaciones de patentes que las multas que hacemos. Tenemos 2.000 lugares para estacionar en 108 cuadras. Además, registramos más infractores porque todos nuestros inspectores, 30 en total, están controlando. Antes, una parte solo se dedicaba a cobrar", explicó.

Indicó que el estacionamiento alrededor de la plaza Pringles solo se puede ocupar por dos horas, ya que es un espacio muy solicitado. "Es para darle la oportunidad a otros a que dejen sus autos ahí, porque de otro modo muchas veces tienen que estacionar muy alejados del casco céntrico", expresó.

Advirtió también que una ordenanza habilita a su dependencia a que, "después de 15 minutos de no estar activa la aplicación, podamos realizar una infracción y hasta la remoción del vehículo. Lo vamos a empezar a aplicar porque, si no, la gente se malacostumbra. Vamos a hacer respetar las normas porque el estacionamiento medido es un ordenamiento vehicular".

"Estamos contentos con las formas de pago que establecimos y entre los comerciantes adheridos tuvimos una muy buena repercusión. Recibimos llamadas de otros negocios que quieren implementar el sistema, pero no podemos instalar en más de tres locales por cuadra, porque la idea es que ellos tengan alguna comisión y les sirva. Lo bueno también es que no tienen que manejar dinero físico y, además, para que el usuario vea la transparencia en el comercio, se le muestra la pantalla donde figura que el estacionamiento está activo", subrayó.

Otra aclaración que realizó Palacio es que aquellas personas que tengan infracciones, sin importar la cantidad, pueden acercarse a las oficinas de San Martín y Belgrano, de 8 a 13 y de 14 a 19, "para resolver su situación. Ahí les informaremos si pueden o no resolverlo con nosotros; pero si las infracciones están vencidas deberán ir al Juzgado de Faltas municipal". Asimismo, destacó que las multas vencen al año.

"Les recordamos al conductor que memorice su patente para poder acceder a la compra de crédito, ya que si dicta mal uno de los dígitos no estará cubierto. Además, en la app se pueden registrar hasta cinco coches diferentes", señaló y pidió que se respeten los lugares de estacionamiento: "Sobre todo les pedimos que no ocupen el espacio de las rampas para discapacitados, que no aparquen en los corredores de los colectivos ni sobre las líneas amarillas, ni en las entradas a las cocheras".