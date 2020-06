“La ESI abarca los derechos y el respeto por las diversidades”

Con su característico espíritu didáctico y distendido, Sol Ferreyra, más conocida como Sol Despeinada, habló con El Diario de la República. En el ciclo de entrevistas que se transmite por Instagram, repasó su rol en las redes sociales, hizo hincapié en las violencias y abusos que sufren niñas, niños y adultos, y en la falta de políticas públicas estatales. La médica, docente e instagramer recalcó la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) en cualquier ámbito y reiteró: “La ESI abarca todos los derechos y el respeto por las diversidades”.

Florencia Espinosa, periodista de este medio e integrante de Tinta Violeta, entrevistó a Ferreyra durante unos 30 minutos e intercambió consultas y dudas con la influencer. Sol Despeinada recordó cuando en 2018, su cuenta de Twitter fue una de las más mencionadas y seguidas por la comunidad virtual, luego de que diera algunos tips sobre ESI.

Desde entonces se convirtió en una de las figuras claves del feminismo en los espacios virtuales. A través de su cuenta de Instagram creó una red de mujeres y diversidades en las que ellas mismas podían compartir sus experiencias ante diferentes contextos de violencia y abuso. “Lloro mucho cuando eso pasa. Pero también me abre mucho la cabeza, me da herramientas incluso para manejarme en lo personal”, confesó.

“Lo que intento buscar con esto es resaltar la importancia de hablar. A veces una piensa: ‘Esto me está pasando solo a mí’, y no es así. Recuerdo que cuando pregunté sobre los métodos de cuidado que tenía cada una antes de salir a la calle, había algunos que yo también hacía de chica y me di cuenta que lo hacemos todas. Es muy loco, tenemos que organizar nuestro propio salvataje porque el Estado no lo está haciendo”, sentenció.

En ese sentido, la médica sostuvo: “Escucharnos es fundamental para empezar a empatizar”.

Ferreya apuntó también contra las imágenes que consumen niños y niñas, tanto en los medios como en el seno familiar. “Otro de los objetivos de estos espacios es poner en evidencia, sobre todo a padres, madres, tíos, tutores, de que si no cuidás a tu hijo varón igual que a tu hija mujer, esto te tiene que dar una pauta de que no tienen las mismas libertades. Y si no tenemos los mismos miedos, no tenemos los mismos derechos”, aseguró.

Y, en ese sentido, dijo que una crítica recurrente es que para hablar de salud sexual, siguen siendo las mujeres quienes deben encargarse de dar información, especialmente en la televisión. “Todavía vemos al señor canoso de corbata roja hablando de diabetes, no digo que esté mal, pero sería bueno que convoquen a mujeres para hacerlo, ni hablar de las diversidades. Me parece importante que las haya porque son modelos aspiracionales que los niños, niñas y adolescentes ven en los medios”, opinó.

En cuanto a la ESI, Sol destacó que inculcarla desde las infancias, es clave para prevenir y erradicar el maltrato, la discriminación y el bullying. “Hay que cultivar el respeto por las diversidades desde un comienzo. Esto ayudaría a un montón de cosas, no me refiero solo a lo sexual, es sobre la aceptación en general. Eso determina tu conducta y es clave para el desarrollo de una vida feliz. Nadie está pidiendo nada extravagante”, dijo.

Además se refirió a los casos de suicidio, a la expectativa de vida de las personas trans, que no superan los 35 años, y la falta asistencia y acceso a la salud, de profesionales preparados y preparadas, entre otros abandonos por parte del Estado, como consecuencia de la falta de ESI.

Otro eje fue el aborto. Sobre sus colegas que prefieren no omitir posturas o hacen la vista a un lado, respondió: “Siento lástima, me da hambre”, ironizó, y agregó: “Hay que ver por qué no opinan, hay muchos que no pueden porque corren riesgo de que los echen. También están los que respetan sus mandatos religiosos. Pero por suerte en nuestro país hay aborto legal por causales. Hay una serie de requisitos en cuanto a fechas, que hay que cumplir y el sistema de salud de Argentina lo está pudiendo hacer. Esto sucede porque hay una demanda, nadie está obligando a nadie”, recalcó.

Sol manifestó y reiteró que todavía hacen falta políticas públicas, especialmente de salud y educación, que contengan y protejan a la comunidad.

“La ESI previene abusos porque nos permite decir lo que nos pasa. Lo que no se nombra no existe, si no sé qué es mi vulva ni dónde está, no voy a poder decirle a un adulto que alguien me está tocando sin mi consentimiento. Pero además, nos ayuda a evitar embarazos no deseados, situaciones de violencia, enfermedades y muchas cosas más”, aseveró.