Comenzó la inscripción para los docentes recién egresados

El lunes comenzaron las inscripciones complementarias y ampliatorias de las Juntas de Clasificación Docente de todas las regiones educativas de la provincia. Se pueden registrar las personas que se hayan egresado hasta el 29 de mayo del corriente año. El plazo se extenderá hasta el viernes y el trámite es virtual.

“En esta instancia se anota todo el personal que recibió su titulación docente entre el inicio del mes de julio de 2019 y el viernes 29 de mayo de este año inclusive”, indicó el presidente de la Junta de Clasificación Docente Regiones Educativas I y VI, sede San Luis, Manuel Ybáñez.

Para incorporarse al sistema deberán enviar un correo electrónico y adjuntar un documento PDF que incluya la solicitud de inscripción complementaria, interinatos y suplencias 2020, fotografía del documento de ambos lados, constancia de CUIL, CIPE, certificado analítico o constancia de título en trámite y, por último, certificados de capacitaciones y otros méritos. Los archivos que no cumplan con el requisito de ser PDF o que no estén legibles no serán valorados, advirtieron.

Ybáñez explicó que posteriormente realizarán la reinscripción del personal docente que forma parte del registro general para el ciclo lectivo 2021. La incorporación que se desarrolla esta semana es la que normalmente se realiza en marzo, pero que, por las medidas preventivas por la pandemia, tuvieron que posponer.

“Tiene como objetivo incluir al personal recién recibido que en el momento de la inscripción del año pasado ostentaba la condición de estudiante. Entonces se denomina así porque al estar agotados los listados vigentes en 2020, de manera complementaria se convoca a los docentes que encuadran en esas características. Después, quienes se anotan ahora van a tener que volver a hacerlo junto con todo el resto del personal para el ciclo lectivo 2021”, explicó.

“Cuando se abre el período de listado provisorio significa que los interesados pueden visualizar la cédula docente y efectuar eventuales reclamos, por eso al listado se lo denomina provisorio y a partir de ahí ya queda el listado firme, definitivo”, mencionó Ybáñez.

La publicación del listado provisorio será del 15 al 19 de junio. El listado definitivo lo publicarán a partir del 24 de junio.

Correos válidos

-Correo de nivel inicial y primario Región I y VI: inscripcionesprimaria.r.1.6@gmail.com

-Nivel secundario Región I y VI: inscripcionessecundaria.r.1.6@gmail.com

- Nivel inicial y primario Región II y III: inscripcionesprimaria.r.2.3@gmail.com

- Nivel secundario Región II y III: nscripcionessecundaria.r.2.3@gmail.com

- Nivel inicial y primario Región IV y V: inscripcionesprimaria.r.4.5@gmail.com

-Nivel secundario Región IV y V: inscripcionessecundaria.r.4.5

@gmail.com