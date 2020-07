Una mujer pide la restitución de sus hijos; lleva 4 meses sin verlos

Habla de sus hijos y la angustia la invade. Quiere y necesita volver a verlos urgente e imagina que lo mismo les ocurre a sus dos chicos, de 9 y 11 años. Guadalupe Altamirano Sinatra es una mamá que hace cuatro meses no puede abrazarlos. Por ello, tras un largo transitar por Tribunales, por la Comisaría de Atención a la Niñez e incluso de entrevistarse con la jueza de Primera Instancia en Niñez y Adolescencia, Daniela Benenatti, decidió dar su testimonio en los medios de comunicación y revelar el difícil camino que recorre para reencontrarse con ellos.



La mujer quedó privada de su libertad el 14 de marzo, fecha en la que dejó a los chicos con su padre, Sergio Carlos Arellano. El 6 de mayo quedó libre y fue en busca de sus pequeños, pero su expareja no quiso restituírselos. Fue el inicio del calvario que aún padece.



"Cuando no me quiso dar los chicos y me impidió verlos, hice la denuncia directamente en el Juzgado de Niñez y Adolescencia porque entendí que eso me permitiría reencontrarme con ellos más rápido. Pensé que me entenderían, pero me equivoqué, todavía no los veo", relató Altamirano Sinatra.



"La jueza Benenatti le dio una guarda provisoria al padre de mis hijos, pero no tiene la tenencia. Fue todo muy llamativo porque hice la denuncia el 7 de mayo y el 9, dos días más tarde, le dieron esa tutela provisoria", admitió la mujer.



"Yo no tenía plata en ese momento para pagar un abogado. Y me asistió el Defensor de Pobres y Ausentes, Juan Esteban Pedernera, pero no hizo nada. Nunca se movió, ni le interesó mi problema y lo dejé de lado. En ese momento decidí hacer todo por mi cuenta. Empecé a golpear puertas, a llevar y traer documentación. Hice todo lo que me pidieron, pero nada sirvió. Sigo sin ver a mis hijos", agregó.



Denuncias graves

Durante el desarrollo de la causa, Arellano también expuso razones por las que solicitó el cuidado personal de sus hijos.



"El padre de mis chicos puede afrontar el gasto de un abogado. Contrató a un profesional muy reconocido y a partir de allí me han denunciado. Me acusan de que mis chicos estaban mal alimentados, que yo no los cuidaba y que no querían verme. No es así, jamás les faltó nada a mis hijos y siempre los atendí y los llevé a la escuela. Ellos ya manifestaron que quieren volver a casa conmigo", aclaró la mujer.



"Cumplí con todos los pasos, hice todas las denuncias pidiendo la restitución de mis hijos y ni siquiera los puedo ver. La Justicia, hasta acá, no hace nada por mí ni por mis niños", agregó.



"Las irregularidades están en los tiempos. El 20 de mayo salió el pedido para las pericias a mis hijos, pero a su escuela recién les llegó la comunicación ahora en julio", remarcó.



Una visita que no pudo ser

Según su relato, Altamirano Sinatra contó que respondió con todo lo que desde el Juzgado le indicaron, pero denunció que la otra parte no cumple con las exigencias para ambos. "El 28 de mayo denuncié al padre de los chicos por impedimento de contacto. Después de hablar con la jueza Benenatti fui a verlos, porque ella me aconsejó que fuera ya que él no podía negarme a mis hijos. Fui hasta su casa, pero me gritó que me fuera o llamaría a la Policía. Finalmente la llamé yo, al 911. Cuando los policías llegaron uno se quedó conmigo y el otro entró a hablar con él para explicarle que debía permitir que yo viera y saludara a mis hijos. Pero no quiso saber nada y me tuve que ir. Solo pude ver de lejos a uno de ellos porque corrió la cortina y me vio. Decidí irme porque eso le podía hacer mal a los chicos. Pero sigo sin verlos, sin abrazarlos", contó la mujer.



"La jueza nos mandó a una pericia psicológica. Fui al área de Fortalecimiento Familiar, que depende del Programa Promoción y Protección de Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes. Cumplí con lo que me pidieron, fui al psicólogo, pero él jamás se presentó", concluyó Altamirano Sinatra.

La jueza Giunta asumió y tomó la causa

Desde que los problemas por la tenencia o la guarda de los chicos comenzó entre Guadalupe Altamirano Sinatra y Sergio Arellano, la jueza de Niñez y Adolescencia, Daniela Benenatti, tomó las riendas del caso y ordenó las primeras medidas. Sin embargo, la causa ahora quedó en manos de Natalia Giunta, quien el martes 7 de junio juró como la nueva jueza de Familia Nº 1. Recién esta semana, aunque Tribunales está en feria judicial, tomará contacto con el expediente. "Hace muy poco que asumí. Conozco el caso, pero debo analizar todo", opinó la jueza.



El abogado del padre de los pequeños dio su versión de los hechos: "Mi cliente es un papá preocupado por sus niños"

Luego de que Guadalupe Altamirano Sinatra reclamara públicamente la restitución de sus hijos y diera a conocer su versión de los hechos, Claudio Nieto, el abogado de Sergio Arellano, papá de los chicos, brindó su opinión y reveló su parecer sobre la situación.



"La tenencia de los chicos, sus cuidados, los tiene mi cliente, porque ella estuvo detenida dos meses. La madre estuvo presa por narcotráfico. Es falso de que no ha visto a sus hijos. Se comunica con ellos, los ve por videollamada, tiene un contacto permanente con sus hijos. Y ahora está todo en proceso porque el papá no quiere que vuelvan con ella hasta que se analice bien cuál es el estado de salud mental de la madre", reveló el abogado en diálogo con El Diario de la República.



"La jueza ha trabajado bien, tomó las medidas que corresponden. Tanto a mi cliente como a ella les hicieron pericias psicológicas. A ella le dieron muy mal", expresó el letrado.



"El Defensor de Menores y la psicóloga se expresaron diciendo que hay que ver cómo evoluciona la situación de la señora. El viernes 3, por ejemplo, ella se presentó en casa de Arellano y generó un escándalo con gritos, alaridos y generando una situación superviolenta. Por eso pedí una restricción para que no le permitan acercarse porque es una mujer que padece un problema de estabilidad emocional muy grave", explicó Nieto.

Un vínculo difícil

"Arellano se hizo cargo de sus hijos como corresponde cuando ella fue detenida. Sin embargo, Altamirano Sinatra le hizo vivir un verdadero infierno con escándalos en el Juzgado y denuncias. Ahora esperamos las actuaciones de la Justicia, la jueza ya ordenó las medidas correspondientes", añadió el abogado.



Acerca de la detención por narcotráfico que vivió Altamirano Sinatra, el letrado fue claro y agregó cuáles fueron las respuestas tras la excarcelación de la mujer.



"Ella expuso a los chicos a una situación muy grave y el padre los cuidó. Él no tiene ningún problema con ella, en tanto el Poder Judicial dé el visto bueno sobre un régimen supervisado. Pero ahora, ante los hechos del viernes 3 de julio, la situación cambió. Altamirano Sinatra se presentó en casa de Arellano a los gritos, llamó a la Policía. Fue una situación desagradable. Sergio tiene otros hijos más pequeños que también vivieron ese momento. Ella salió de la cárcel a comienzos de mayo y mi cliente jamás impidió que se comunicara con los chicos. Lo que pasa es que esta señora, lamentablemente, está tan mal que acude al escándalo", remarcó.

"Defiende a sus hijos"

En otro tramo de la charla, Claudio Nieto destacó qué aspectos le preocupan a su defendido respecto al vínculo de sus hijos con su mamá.



"Ante todo, el papá quiere ver cómo estarán sus hijos. Se hicieron pericias psicológicas e informes socio-ambientales y pedimos un oficio a la Justicia Federal, pero la condición procesal de ella ante ese Juzgado aún no fue respondida por la Secretaría Federal. Ella está excarcelada y por supuesto que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero la sospecha de que cometió un delito la tiene ella, no la tiene mi cliente. Hay que esperar a que la Justicia actúe, se cumplan las medidas y que eso se solucione", afirmó el abogado.



"El informe psicológico realizado por la doctora Valdebenito no le da bien a Altamirano Sinatra, demuestra que ella tiene problemas. Él no le impide nada a la madre de sus hijos, solo está preocupado por ellos. Quiere protegerlos porque ella atraviesa por una situación difícil y quiere estar seguro de que sus chicos estarán bien cuidados", aclaró Nieto.