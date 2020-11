Una mujer volvió a pedir que le restituyan a sus dos hijos

G.A.S. asegura que ha cumplido con todo lo que la Justicia ha solicitado. Según le explicó la mujer a El Diario, este año le iniciaron una causa en la Justicia Federal, por la que estuvo detenida 52 días (desde el 14 de marzo hasta el 6 de mayo inclusive) y por la cual luego accedió a la excarcelación. Desde esa fecha, sus dos hijos —una nena de 10 años y un varón que cumplirá 12— están con su papá. Previo a eso, ellos vivían con ella y veían a su padre. Pero al salir de la cárcel, en mayo, los chicos no volvieron con G.A.S., por lo que inició una serie de diligencias para pedir a la Justicia provincial que se los restituya. Su preocupación es que en 2015 sus hijos pusieron de manifiesto que un tío por parte paterna abusaba de ellos, explicó.

Para consultarle sobre el tema, El Diario se comunicó con Claudio Nieto, el abogado que representa a S.A., el padre de los niños. El letrado dijo que en esta oportunidad no hablaría. Refirió que, desde su punto de vista, “la señora ve la situación de forma parcial” y que la jueza de Familia que interviene en la causa, Natalia Giunta, “está actuando más que en forma prudente”. Dijo, además, que inició contra la mujer una causa por calumnias —son en perjuicio de su cliente y su hermano, por lo de los abusos denunciados—, que tramita en el Juzgado Correccional y Contravencional 1.

Nieto “me dijo 'ahora vas a tener dos causas penales'. A lo que respondí 'habrá que tener pruebas' porque de todo lo que he dicho tengo un papel que me respalda. La Justicia debería abrir los ojos, escuchar. Hace mucho que pido que tomen vista de este expediente y hacen caso omiso”, sostuvo.

“Cometí un error, me hice cargo, y eso no tiene nada que ver con mi rol de mamá. Mi preocupación cuando quedé detenida era qué iba a pasar con los chicos. Yo tenía en mi memoria que si se quedaban con él, el papá de mis hijos iba a tratar de retenerlos y alejarlos de mí. Ya me paso una vez, en 2014, cuando se quedó con ellos seis meses infundadamente. No entendía por qué. En 2015, cuando los chicos volvieron, los dos acusaron abuso. Y si bien no conviven, quedo demostrado que el tío sigue visitándolos, está en una de las declaraciones de mi hija en el juzgado”, afirmó G.A.S.

Mientras estuvo presa, por intermedio de Derechos Humanos y con asistencia social, la mujer hizo gestiones para que investigaran el tema. “Salí del Penal con un papel del Juzgado Federal hacia el Ministerio de Inclusión que dice que se tomen inmediatas medidas para el resguardo de mis hijos. ¿Qué pasó? No sé, porque todavía nadie sabe nada. Tengo un expediente bastante amplio en la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, allí están al tanto pero no he recibido el apoyo que necesitaba, que era proteger a mis hijos inter la Justicia investigaba que no soy un peligro para ellos, porque nunca lo fui, y porque la situación que tuve fue un problema mío, aparte, que solucioné con la Justicia Federal y que no involucró a mis hijos, a mi vivienda ni al barrio. Eso ya se demostró”, mencionó.

Según lo referido por Nieto en una nota precedente, el informe realizado por la psicóloga Erika Valdebenito “no le da bien” a la mamá de los chicos. S.A. “no le impide nada a la madre de sus hijos, solo está preocupado por ellos. Quiere protegerlos porque ella atraviesa una situación difícil y quiere estar seguro de que sus chicos estarán bien cuidados”, aclaró el abogado en su momento.

“No digo que ellos (en referencia a la Justicia) deberían haberme devuelto a mis hijos inmediatamente, porque pueden haber tenido sus dudas, y lo entiendo. Tuve que presentar informes del colegio, hicieron la encuesta socio-ambiental, pericias psicológicas, visitas supervisadas. Así quedó demostrado que los lazos afectivos que tenemos son muy estrechos y en ningún momento les he fallado como mamá. En el colegio son excelentes, llevan una vida sana”, dijo G.A.S.

Según la mujer, mientras estuvo en la cárcel no tuvo contacto con los chicos, no hubo llamadas. Al salir solo ha podido verlos tres veces de forma personal, en las visitas supervisadas en el Poder Judicial. Y ha habido videollamadas, que la Justicia ordenó después de que ella informara que no se realizaban a pesar de que la otra parte aseguraba que sí, dijo. “Mis hijos se manifestaban, tienen angustia. Mi hija pidió ser escuchada, pidieron hablar con la jueza los dos. Está todo por escrito. Tienen necesidad de volver a su casa con su mamá”, refirió.