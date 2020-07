Versiones encontradas de unos papás por la tenencia de un hijo en común

En su perfil de Facebook, Florencia Palacio ha resumido cómo son los días que ella y dos de sus hijos, de 8 y 5 años, viven. Cuenta que Matías Ortega, su expareja y padre de su nene más pequeño, de 3 años, hace casi tres meses y medio que se llevó a la criatura y nunca más se la restituyó. A entender de Adriana Algarbe, la abogada que la representa, “no solo se ha vulnerado el derecho del niño, al que se lo ha sacado de su casa, sino que se revictimiza a esa mamá, a la que se trata de desequilibrada, desbordada, porque está desesperada y quiere recuperar al hijo. Se pone en duda su capacidad de maternar”.

“Queremos un régimen de contacto a favor de la mamá —aseguró este miércoles, por su parte, Lucrecia San Emeterio, la abogada de Ortega—. Pero como han habido episodios de violencia, la jueza (de Niñez y Adolescencia, Daniela Benena-tti) dispuso que el cuerpo de peritos de tribunales determine si es aconsejable ya, para el niño, la revinculación. A quien debemos proteger en este proceso es a él. Todo está en manos de la Justicia, ya que hay hechos que se investigan”.

Según San Emeterio, hace dos años que el nene vive de hecho con la abuela materna y el padre, Ortega. “La mamá tenía un régimen amplio, pero las últimas veces ha ido a buscarlo bajo los efectos de alguna sustancia, totalmente alterada, agresiva. Y se fijó la guarda, que ya venía detentando, al papá”, indicó.

Algarbe contó que el 27 de marzo pasado, Ortega pasó por la casa de Florencia para buscar al niño y llevarlo a la casa de su madre, en San Luis Capital. “Se separaron hace un año y medio. Vivían en la casa de ella, que ella bancaba. Él nunca le pasó cuota. Fue sumamente violento, ha sido una relación traumática. Pero tenían un régimen de contacto amplio, ya que ella nunca quiso perjudicar el vínculo con la familia paterna”, explicó.

Ese viernes, el hombre tenía que regresar al niño horas después y no lo hizo, dijo Algarbe. “No contestaba llamadas. Después se pusieron de acuerdo para que ella lo fuera a buscar a la casa de la abuela, y no le entregó al hijo. Hubo un incidente, ella quiso abrir una ventana, la abuela se la cerró en la cara con un brazo, se rompió un vidrio. Fue la Policía y se la llevaron detenida a Florencia, en cuarentena”, resumió. Estuvo 12 horas en una comisaría.

Después, la joven fue a la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (Canaf), en donde le dijeron que se había dispuesto el cuidado personal a favor del papá, mientras durara la cuarentena. “Comenzamos con las presentaciones. Una asistente social informó que hacía 9 meses que el niño vivía con el padre, lo cual es falso, porque la mamá tiene el documento, la ropa, la mochila, ella lo inscribió este año para que comenzara sala de 3 años. Hay vecinos (de la otra familia) que corroboraron esto, pero mienten. Han armado la treta. Si hubiera sido así, que ella lo dejó, al menos tendrían que haber dejado constancia en su momento en la Comisaría del Menor (ahora Canaf), y no hay nada”, refirió la abogada.

Con base en ese informe socio-ambiental es que la jueza Benenatti determinó que, por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el niño se quedara en la casa donde estaba, y que debía establecerse el vínculo con la madre bajo la modalidad virtual. Pero en esas ocasiones, “le cortaban (la comunicación), había calumnias, insultos”, dijo la letrada.

“En varias ocasiones solicitamos la restitución. Por otro lado, el padre inició una demanda por cuidado personal unilateral, y nosotras también, pero como la de él entró antes, se le dio prioridad”, indicó.

El martes pasado hubo una audiencia en el Juzgado, en la que reiteraron el pedido para que a Florencia le restituyan a su hijo. “La jueza nos explica que no malinterpretemos, que la situación ha sido por la cuarentena, por el decreto del Poder Ejecutivo, porque no podían circular los niños. Pensamos que lo iba a restituir. Entró el padre con su abogada a la audiencia, y cuando nos van a notificar, nos dijeron que no, que le van a correr vista a la defensora de Niñez y Adolescencia, que todavía nunca tuvo participación en la causa, y que van a ver si después de una evaluación psicológica del Cuerpo Profesional Forense están dadas las condiciones para hacer un restablecimiento del vínculo”, dijo.

La semana pasada, Florencia volvió a ser arrestada. “Pasó en remis (frente al domicilio de su ex), estaba el padre con el niño en la vereda, ella se bajó, abrazó el nene, él no la soltaba. El papá la agarró (a Florencia) del cuello, hubo una situación de violencia. Llamaron a la Policía y otra vez la llevaron detenida. Ahora tiene una orden de restricción de acercamiento, siendo que él fue una pareja violenta todo el tiempo que duró la convivencia”, manifestó.

“En definitiva, si discutimos quién es más apto para ejercer el cuidado del niño, eso se puede ver en el juicio que se ha iniciado. La medida de urgencia, por la que la jueza dispuso que por el transcurso de la cuarentena el niño se quedara con el papá, ya pasó. Debería restituirle el hijo a la mamá y discutir en un ámbito con amplitud de prueba quién está en mejores condiciones de ejercer el cuidado del niño”, opinó Algarbe.

Quieren que la tenencia de hecho se transforme en tenencia de derecho

“Si los auxiliares de la Justicia dicen que ya se pueden revincular, y que no reporta ningún riesgo para el nene, se hará. ¿Por qué digo que reportaría riesgo? Porque ella se ha presentado de forma muy violenta, ha roto vidrios, ha empujado a la abuela paterna, en presencia del niño. Y a esto lo han presenciado vecinos”, indicó la abogada de Ortega, Lucrecia San Emeterio.

Lo que piden ahora es que esa tenencia de hecho que, según la letrada el padre ejerce desde hace dos años, se transforme en una tenencia de derecho. “Ella tiene tres hijos, de los cuales solo el más chico es en común con Matías. Se hizo una distribución natural de tareas. El nene estaba en la casa de la abuela paterna, y ella lo veía cuando deseaba, porque es la madre. Ahora apareció el conflicto”, refirió.

La abogada mencionó un hecho reciente, ocurrido el 28 de junio a las 17 en la casa materna de Ortega. “Ella se presentó con un hombre. Los dos estaban alterados, violentaron la puerta, a la abuela, el niño se largó a llorar. Fue una situación angustiante, presenciada por vecinos. En ese momento, por instancia mía, mi cliente pidió la restricción de acercamiento para él y su madre”, indicó.

“Hemos expuesto lo que sucedió, y la Justicia ordenó investigar. ¿Cómo lo hace? Ordenando pericias psicológicas. Se consulta a los profesionales de la salud mental de Tribunales qué se puede hacer, qué es lo que recomiendan para que el niño se vea con su mamá, si en Tribunales primero, y asistido, si verse libremente”, dijo, en referencia a las posibilidades.

Según la abogada, la audiencia del pasado martes se hizo a instancias de ellos. “Queremos que el nene vea a la madre, pero queremos que esté con una mamá tranquila, centrada, para evitar conflictos con el nene”, dijo la abogada, quien aseguró, ante la consulta, que no hay denuncias por violencia de género de la mujer a su cliente. “Es más, esto ha sido al revés. Están las constancias en la causa, vecinos que no tienen nada que ver llaman a la Policía en auxilio de la familia Ortega”, culminó.