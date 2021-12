Se encadenó en el Poder Judicial y pidió la restitución de sus hijos

Guadalupe Altamirano Sinatra se encadenó este miércoles a la mañana en la puerta del Poder Judicial para pedir la restitución de sus hijos de 11 y 12 años. Ellos están con su papá (es decir, con la expareja de la mujer), a quien ha denunciado por abuso sexual. “Quiero velar por la integridad de mis hijos. Hasta que esa situación no se resuelva, yo no quiero que los chicos estén bajo su cuidado”, expresó. A la tarde, en comunicación con El Diario, la mujer explicó que se retiró de Tribunales pasadas las 18, cuando se acercó una funcionaria dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, con quien llegó a un acuerdo para tratar de entrevistarse hoy con el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Levingston, con el juez Ariel Parrillis, quien lleva adelante el expediente por abuso, y con la jueza de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia 2, Viviana Oste.

Por la mañana, la mujer contó que todo empezó el 14 de marzo de 2020, cuando fue detenida por la Policía Federal —NdP: por una causa por droga—. Recuperó la libertad el 6 de mayo de ese mismo año, pero perdió la tenencia de los niños. Mientras estuvo detenida, los chicos permanecieron con su expareja y no volvieron a estar con ella. “Ya tuve mi juicio (por la causa federal) y no se pudo demostrar aquello por lo que se me acusaba”, aseveró.

Altamirano Sinatra mencionó que en julio pasado, a través de una sentencia, la jueza Natalia Giunta avaló que ella tuviera la tenencia de la nena, que nunca se hizo efectiva. “Quiero que se cumpla ese fallo, me otorgaron la restitución de mi hija, aunque no la de mi hijo. De igual manera, quiero se cumpla”, refirió.

Una fuente judicial aclaró que la niña no fue restituida de modo efectivo ya que el padre de los chicos apeló. “Durante el proceso hubo distintas pericias, incluso se los escuchó a los niños, ya que tienen edad para expresarse por sí mismos. El nene manifestó su deseo de quedarse junto a su progenitor y la nena, con la madre. En función de eso, la jueza Giunta tomó una determinación, que fue apelada. No se trataba de la restitución, si no del cuidado personal de la niña. A raíz de esa situación, el expediente es analizado por la Cámara de Apelaciones de Familia”, explicó.

La mujer dijo que hace 20 días Giunta se apartó de la causa ya que argumentó que un familiar directo de ella tiene vínculo con otro hijo de su expareja. “Me parece perfecto y comprendo la decisión. Pero me parece que lo debería haber hecho mucho antes. Actualmente la jueza Oste está al frente de la causa. Es la tercera jueza que pasa. Están manoseando la causa. Pronto comenzará la feria judicial, todos sabemos que después de eso todo queda en la nada”, consideró Altamirano Sinatra.

Contó que ha presentado un pedido para la extensión de los regímenes de visitas, aunque tampoco ha tenido respuesta. “Son visitas cada 15 días las que tenemos actualmente, pero es solo eso. Sus dos hermanos —NdP: son los otros hijos de la mujer— los quieren ver y mi familia también, y no pueden. Lo pedimos hace un tiempo y la solicitud está en la nada, no hemos tenido ninguna novedad”, aseguró.

Respecto al requerimiento sobre las visitas, la fuente judicial indicó que está en pleno trámite, que actualmente la solicitud está en Defensoría y que se ha pedido en los últimos días que se agilice la diligencia para poder emitir una resolución.