Gabriel Masman trabaja con la mente puesta en la "celeste y blanca"

Gabriel Masman, puntano por adopción, con sus 25 años es uno de los corredores de trail (atletismo de montaña) más importantes que tiene San Luis.

Nacido en Mendoza, pero con más de 10 años en la provincia, Gabriel fue vencedor de los 36 kilómetros del Aconcagua en 2018, y con grandes registros en competencias organizadas en todo el país, entrena en el Campus de la Universidad de La Punta con un objetivo claro y marcado: “Quiero representar a la Selección Argentina. Con ese sueño me levanto cada mañana y encaro cada sesión de entrenamiento”, sostiene.

En 2019 representó a la bandera de los venados en el Campeonato Nacional de Trail en Famatina —terminó 14º tras 36K— y arrancó el 2020 con todo tras lograr el triunfo en la general 42K del Aconcagua Ultra Trail en febrero.

“La mente no está en correr contra otros, está en superar mis tiempos, romper mis límites, bajar mis tiempos de reloj y recibir ese llamado o ese mail en el que me digan que pertenezco a la Selección”, subrayó Masman.

Tras el aislamiento social preventivo y obligatorio, en el que bajó las cargas de entrenamiento, de regreso al día a día en el Campus Abierto ULP “Arturo Rodríguez Jurado”, remarcó: “Tengo el asesoramiento permanente de un profesor que me corrige la técnica, me da su punto de vista de cada situación y me ayuda en cada detalle. Venir al campus es una ayuda muy importante, sobre todo por el apoyo y asesoramiento”.

Gabriel comenzó a nadar cuando tenía 8 años e inmediatamente hizo atletismo, luego motociclismo, ciclismo y kayak. Claramente es un deportista polifuncional. “Trato de aprender algo nuevo cada día. Agradezco a mi familia y a todos los que me acompañan en este camino, hay un gran equipo que me acompaña para lograr los objetivos”, contó, y espera noviembre para volver a las competencias. Entre sus objetivos está el K42 de Villa La Angostura (pautado para el 7 de noviembre) y el Patagonia Run en San Martín de los Andes (reprogramada de abril para el 28 de noviembre).