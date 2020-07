Ni la COVID-19 detuvo las penurias de los autoahorristas

La pandemia frenó la actividad económica, pero no postergó ni dio algún tipo de alivio a quienes accedieron a los planes de ahorro de automóviles. Según relataron a El Diario de la República los autoahorristas, no tuvieron ninguna exención durante el período, y las cuotas siguieron aumentando de manera indiscriminada en una situación que, aseguraron, es insostenible ya desde el año pasado.

“Estamos igual. Las cuotas siempre están subiendo, empiezan a llamar los abogados aunque debas una cuota”, apuntó María Esther Quiroga, cuya última cuota de un Volkswagen llegó a los 24 mil pesos, cuando su primer pago había sido apenas de 2.500 pesos. “Es imposible juntar el dinero. Soy trabajadora independiente, por suerte me dieron la ayuda del Ingreso Familiar de Emergencia y fue a parar a completar una de las cuotas atrasadas”, admitió.

“En vez de colaborar lo hacen más difícil, entrás al sistema para buscar la factura y la factura ya no está. Tengo que ir a la concesionaria a preguntar y me pasan un número de CBU para hacer una transferencia. No puedo ingresar al sistema para pagar la deuda, solo ellos entran. Cada vez es más complicado”, apuntó.

Graciela Ramos marcó que al menos los aumentos no han sido excesivos durante la pandemia. “Hace dos meses pagué una diferencia de 200 o 300 pesos, cuando meses anteriores era de $1.000, $1.500. No tenemos un monto fijo de aumento”, detalló.

“No hemos tenido respuesta ni en la Justicia provincial ni en la resolución que nos dio la Inspección General de Justicia, así que, básicamente, los autoahorristas seguimos en la situación de no poder cumplir con las cuotas y tenemos incrementos que siguen sucediendo y embargos”, agregó Damián Cabáñez, uno de los autoahorristas que forma parte del grupo autoconvocado en la provincia.

Cabáñez describió que las empresas les han ofrecido un diferimiento de pago de 12 cuotas, con la condición que se salden al final del plan y que, al hacerlo, el autoahorrista tiene que firmar un nuevo contrato y renunciar a cualquier medida judicial que haya hecho contra las automotrices.

Damián recordó que lo que buscan es que se revise el valor móvil de la unidad, que es en el que se deducen la cuotas. Estaría controlado por las automotrices y, al menos desde abril de 2018 a la fecha, no acompañaría ni la escala salarial ni los índices de inflación o el aumento del dólar. “Son valores que han sobrepasado cinco veces el valor de la unidad. Cuando nosotros compramos una unidad, valía 250 mil pesos y hoy está superando el 1.300.000 pesos", añadió.

“No hemos dejado de seguir buscando instancias de resguardo legal. A nivel provincial, hemos citado a nuestros legisladores a efectos que se presente un proyecto de ley que establezca la revisión de estos contratos”, recordó el damnificado, como último recurso durante esta pandemia.

En Mercedes fallaron a favor de un ahorrista

A principios de mayo, el Juzgado Civil Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, en Villa Mercedes, falló a favor de un autoahorrista y ordenó congelar por seis meses el valor de las cuotas del auto que paga. Geraldine Ibáñez, a cargo del Juzgado, justificó la decisión asegurando que evaluó el contexto de vulnerabilidad económica en la que se encontraba la persona y que la eventual falta de pago "podría llegar a una ejecución prendaria”.

El fallo de Ibáñez toma en cuenta tanto la inflación que vive el país desde 2018, como la pandemia de coronavirus. "Trae aparejadas consecuencias económicas al consumidor y se torna muy difícil el cumplimiento para hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos, redactados para una situación muy distinta a la actual, en la que la epidemia producida por el coronavirus ha modificado la cotidianidad, los ingresos y las previsiones de los y las habitantes del país", justificó.