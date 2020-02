Dos fallos judiciales alimentan la esperanza de los autoahorristas

Los autoahorristas puntanos ven como una muy buena señal los recientes fallos de la Justicia en Córdoba y Mendoza, que obligaron a dos marcas a retrotraer las cuotas en estas provincias a los valores que prevalecían durante la primera parte del 2018. Ahora esperan que finalmente su reclamo, que lleva un año de presentaciones y trámites administrativos, tenga el mismo fin en San Luis. Los damnificados advierten que continúan los incrementos de las cuotas, que rondan los 20 mil pesos mensuales, y que tampoco se frenan los secuestros de unidades por falta de pago.

"Lo que ocurrió en Mendoza es una situación que marca antecedentes favorables para el resto de las provincias que vienen con este reclamo. Hemos pasado por todas las instituciones que teníamos a nuestro alcance, como Defensa del Consumidor, la Justicia Federal y la Justicia Provincial, donde estamos a la espera de que nuestro reclamo sea avocado a un nuevo juez. Necesitamos que se establezcan los resguardos legales para todos los afectados de manera urgente ya que estamos imposibilitados de pagar", señaló el damnificado Damián Cabañez, que hace unos meses sufrió el secuestro de su unidad, un Volkswagen Gol Trend.

Las dificultades se remontan a fines de 2018, cuando las compañías subieron notablemente los valores móviles bajo criterios que, según los afectados, no están regulados por ninguna entidad y exhiben una desproporción en relación a los valores de la inflación y el dólar. En San Luis reclaman en representación de todos los damnificados desde enero de 2019; la jueza Civil, Laboral y Minas Nº2, María Eugenia Bona, había rechazado en septiembre de 2019 un recurso de amparo interpuesto mediante Defensa del Consumidor. Posteriormente la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Nº 2 declaró la nulidad del fallo.

"Todos los que adquirimos los planes empezamos con cuotas que partían de los $2.500, con valores móviles de $230 mil. Pero actualmente los pagos mensuales superan los $20 mil, con el agravante de que recién estamos a mitad de los planes. Los valores móviles suben mes a mes, cuando terminemos de pagar habremos invertido al menos dos millones en un vehículo de los más económicos", manifestó.

María Quiroga, otra damnificada, coincidió en que lo que sucedió en Mendoza es lo que están esperando que ocurra en San Luis. Explicó que genera expectativa el hecho de que otras provincias hayan alcanzado fallos favorables y tiene esperanzas de que a nivel local finalmente retrotraigan los valores. En su caso particular, en 2018 empezó un plan por un Volkswagen Gol Trend con cuotas de $2.700. Luego cambió de modelo y continuó con los pagos por un Volkswagen Up; su última boleta llegó por $22mil.

"Es insostenible. Trato de saldar cuotas vencidas con ayuda de familiares, pero la situación es cada vez peor, no sabemos qué hacer", lamentó. Estas características se replican en distintas personas que tomaron la decisión de integrar un plan; Graciela Fernández, por ejemplo, que tiene una presentación personal con abogados además del reclamo grupal, inició un ahorro por un Fiat Cronos en cuotas de $3.850 y ahora ascienden a $17.650.

"A mí me gustaría preguntarle a los que llevan las causas, por qué no nos dan una respuesta, es algo que se puede hacer, no sé por qué estamos tan desamparados. Me alegro cuando veo lo que pasa en otras provincias pero me entristece que no tengamos noticias favorables", sostuvo.

Los afectados esperan novedades de la Justicia y mientras tanto aconsejan evitar la inversión en planes de autoahorro. "Generaron una deuda inconmensurable. Cuando la empresa vende el plan no dice que se puede complicar si la economía del país desmejora, tampoco informa si el valor del coche está en dólares, se trata de planes de ahorro que no existen", indicó otro afectado, Daniel Rodríguez.

"Los promotores tienen un adiestramiento tan grande que la gente no se da cuenta de las trampas que aplican para conseguir la mayor cantidad ventas posible", agregó Fernández.

Freno al alza de las cuotas

Volkswagen y Fiat ahora deben bajar sus valores

La Justicia mendocina aplicó una medida cautelar hace pocos días que obliga a la empresa Volkswagen a retrotraer el valor de sus cuotas a las de abril de 2018. Se aplicará en todas las personas que integren un plan de autoahorro, tengan o no el vehículo en su poder, y también alcanza a los que dejaron de pagar ante la imposibilidad de hacer frente al aumento. La decisión fue aplicada por la jueza del Primer Tribunal de Gestión de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, Fabiana Martinelli, que también suspendió cualquier tipo de ejecución y secuestro de vehículos. El 4 de marzo habrá una reunión informativa en los tribunales.

En la provincia de Córdoba ocurrió algo parecido. El Juzgado en lo Civil y Comercial 27 dictó una medida que obliga a Fiat a retrotraer los valores a mayo de 2018 a quienes residen en la provincia.