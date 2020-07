Las familias pudieron disfrutar de las actividades del PALP

A nadie se le podía ver el rostro por el tapabocas, pero se podía deducir una sonrisa de los visitantes ante la vuelta de actividades educativas, científicas y recreativas en el Parque Astronómico La Punta (PALP) y la Maqueta Programable 4.0, en la que se cumplieron los protocolos sanitarios con el distanciamiento social que transita la provincia por la pandemia de COVID-19 que golpea a todo el mundo. Ayer fue el primer día de la apertura y unas 40 personas, entre mayores y menores, visitaron ese espacio, según los organizadores.

Quedaron habilitadas seis actividades de turismo científico para que grandes y chicos pudieran disfrutar de las propuestas de visitas guiadas en la ULP, que son al Sendero de la Biodiversidad, el Solar de Las Miradas, el Observatorio "Buenaventura Suárez", el Telescopio Solar, el Planetario y la Maqueta Programable 4.0.

Por la pandemia de COVID-19 todas las actividades se realizaron con medidas preventivas y bajo autorización del Comité de Crisis con todos los protocolos de seguridad para garantizar a las personas que visitan el sitio y los empleados.

Para asistir, la ULP tiene el sitio web maqueta.sanluis.edu.ar/turnos para que los interesados puedan solicitar un horario. Los grupos para ingresar no son de más de 10 personas, para garantizar el distanciamiento social. Una vez que entran al PALP dejan sus datos y se les toma la temperatura. El uso del tapabocas es obligatorio, como en toda la provincia.

Las visitas para conocer las seis actividades tienen una duración de una hora aproximadamente. La función en el Planetario expone los objetos que se observan durante las noches, como constelaciones, planetas y estrellas.

El Solar de las Miradas es un museo a cielo abierto, centrándose durante el día. El Telescopio Solar permite la observación del sol, adaptado con cámaras y pantallas. Otra de las actividades disponibles es la visita al Observatorio “Buenaventura Suárez”, donde un telescopio permite mirar el cielo nocturno en tiempo real. La Maqueta Programable 4.0, ubicada en el edificio “Invención del futuro”, representa sitios geográficos y culturales de la región.

"Bien organizado y planificado"

Soledad Godoy fue con su familia por primera vez al PALP. Sibien hace cinco años que vive en La Punta, nunca pudo visitarlo por distintos motivos. "La verdad, son muy lindas las actividades que se pueden apreciar. Los guías nos hacen una explicación clara y hemos podido conocer más de nuestra provincia y del universo de estrellas que tenemos en el cielo", señaló.

La visitante comentó que la de ayer fue la primera salida en familia tras la cuarentena. "A mí siempre me llamó la atención cómo era el lugar y cómo se trabajaba acá. Me gustó porque está todo bien organizado y planificado. Nos agradó la Maqueta Programable y es muy recomendable el lugar para visitar", destacó.

Anabel Sáez también disfrutó de las actividades junto a su marido Juan y sus hijos Mateo y Guillermina. "Es la primera vez que venimos y nos gustó mucho la maqueta. Además, los niños se entretienen bastante en esta época de vacaciones, cuando no se puede ir a ningún lado por el tema de la pandemia. No me esperaba ver la maqueta de esa forma, es muy interesante y la explicación es correcta y breve para que puedan entender todos", resaltó.

A su hija Guillermina, de 7 años, le encantó también la Maqueta Programable, sobre todo el sector que exhibe el Aeropuerto de San Luis.

Virginia Giménez, de 11 años, se entretuvo en el Planetario, donde pudo ver las constelaciones, los planetas y los signos que se forman con las estrellas. "También me gustó la maqueta gigante que demuestra cómo fue el avance de la tecnología. El guía nos explicaba que las escuelas serán mucho más tecnológicas en el futuro", dijo.

Desde esta semana, el PALP se podrá visitar de jueves a domingo y días feriados en el horario de 10 a 17.

"Estamos muy contentos"

La secretaria de Extensión Universitaria de la Universidad de La Punta (ULP), Susana Torres, manifestó: "Estamos muy contentos de comenzar otra vez con las actividades en el PALP y la Maqueta Programable, el año pasado tuvimos 35 mil visitas. En 2020 volvimos con esta nueva realidad, adaptándonos a los protocolos de seguridad para garantizar la salud no solo de quienes nos visitan, sino también de quienes trabajan acá".

La ULP pudo realizar la apertura de las actividades al ser aceptado el protocolo que presentó al Comité de Crisis. "Hicimos unas modificaciones en algunas actividades que le brindan más espacios, para que podamos cumplir con el distanciamiento de los dos metros. En el Planetario, donde antes teníamos 20 butacas, ahora tenemos 10 y eso permite el alejamiento social solicitado", explicó.

El coordinador de la Secretaría de Turismo de San Luis, Luis "Piri" Macagno, precisó que "es muy importante para la provincia que hayan vuelto las actividades en el PALP y en la Maqueta Programable". "Nos parece que es una buena salida para nuestras familias, para que puedan conocer estos lugares. Tener la única maqueta en el mundo programable a distancia y de carácter educativo es un orgullo para todos los puntanos", dijo.