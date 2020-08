Cumple cien años, pero por la pandemia será sin la familia

"Yo era firme y muy ligero. Nuestro juego no era de gambetear, sino de llevar la pelota con pases". Así recuerda Raúl Ocaña sus días como futbolista del club Pringles, en el que dejó un recuerdo imborrable junto a su hermano Lorenzo. Este domingo el hombre cumple sus cien años de vida y no ha perdido ni la agilidad ni la destreza con las que se movía por la cancha. Solo con algunas dificultades para escuchar, la lucidez de su mente está intacta. "No creí que iba a llegar a esta edad", dijo.

El villamercedino nació en 1920 y además de haber sido un excelso jugador, desde las Inferiores hasta la Primera División del equipo, también cultivó mucho afecto y respeto en sus 32 años de trabajo en la V Brigada Aérea.

"Ingresé en 1946 como pintor de obras, pero todos me decían que yo no podía ser solo personal civil. Por mi conducta, tenía que ser militar. Así que hice la carrera y me convertí en suboficial", recordó.

Una de sus dos hijas, Alicia, aún recuerda el homenaje que le hicieron hace un tiempo, al nombrarlo miembro vitalicio del Círculo de Suboficiales. "El cariño y la forma en que lo admiraban me llenó de orgullo. Todos se acercaban a saludarlo", relató con los ojos humedecidos.

La mujer es la encargada de cuidar a su padre desde que falleció Yolanda, su mamá, hace unos seis años. "Fue un golpe duro para él, y dice que todavía no se acostumbra a vivir sin ella".

La cosecha familiar de Raúl se completa con otra hija, Susana, dos nietos, Fabricio y Maximiliano, y ocho bisnietos. Como la mayoría vive en la ciudad de San Luis, que tiene restricciones de circulación, no podrán hacer el almuerzo que habían soñado. "Están todos tristes porque no van a poder venir. Pero al menos vamos a comer nosotros, quizá con una amiga, y a la tarde va a venir una hermana de mi mamá", contó Alicia.

A pesar de ser una persona que está dentro de los grupos de riesgo de coronavirus, Raúl está muy tranquilo y goza de una salud envidiable. "No he tenido enfermedades, solo una vez tuve un choque en moto y el doctor me dijo que tenía huesos muy duros porque no me hice nada", contó.