Bioquímicos reclaman cobertura para diagnósticos de la COVID-19

La Confederación Unificada de Bioquímicos de la República Argentina (Cubra) emitió un comunicado en el que señala que la mayoría de las obras sociales y prepagas del país no brinda cobertura a sus afiliados para diagnóstico de coronavirus.

La codificación del estudio para determinar la COVID-19 nunca fue establecida desde el inicio de la cuarentena en marzo pasado. “La mayoría de las prepagas y obras sociales que funcionan en San Luis depende de una central que está en Buenos Aires y cada vez que consultamos para ver si el estudio será aprobado, la respuesta es ambigua”, indicó el presidente de la Asociación de Bioquímicos de San Luis, Eduardo Petrino.

La bioquímica sanluiseña y presidenta a nivel nacional de la Confederación de Bioquímicos, Alejandra Arias, sostuvo que la práctica irregular de no brindar la cobertura del análisis epidemiológico fue descubierta en prestadores de segundo nivel de las provincias de Córdoba y Neuquén.

“Las clínicas o sanatorios toman las muestras y las envían a laboratorios del sistema de salud pública, donde los análisis son procesados, pero el que cobra la prestación es el privado, que no tiene gasto. Esto en San Luis no pasa, no tenemos denuncias al respecto. Acá somos pocos y nos conocemos mucho, si esto pasara en nuestra provincia ya lo sabríamos", manifestó Arias.

La bioquímica indicó que todos los laboratorios a nivel nacional están pasando una situación muy crítica. “Venimos arrastrando una problemática muy grande y ahora, con la pandemia, la caída de las prestaciones fue demasiado importante. Desde marzo hasta el día de hoy llegamos a trabajar casi un treinta por ciento en relación a la etapa anterior”, manifestó la presidenta de la Cubra.

El Ministerio de Salud de la Nación aprobó ayer la Resolución 1.070, que establece apoyo financiero para los agentes del seguro de salud (obras sociales y prepagas) que durante el mes de agosto sufrieron una caída en la recaudación en relación a marzo de este año.

El “apoyo financiero de excepción destinado a los Agentes del Seguro de Salud” tiene el propósito de “garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud durante la vigencia de la pandemia de COVID-19, así como el pago en tiempo y forma a los prestadores, indispensables para la continuidad de la atención de los beneficiarios”, según reza el artículo 1 de la resolución.

Abonarles en tiempo y forma a los prestadores resulta necesario para la continuidad de los beneficiarios durante la pandemia. “En teoría, esto debe garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios y el pago a los prestadores, pero eso no está sucediendo. Las obras sociales y prepagas no dan los aumentos que corresponden y por esto estamos en una situación muy comprometida”, describió Arias.