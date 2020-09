Una joven qom pide que se investiguen las muertes de su hermana y su madre

Lisette Fernández marchará este miércoles para pedir justicia por su hermana -de 14 años- y su madre, todas de la comunidad qom Yecthakay del partido bonaerense de Tigre, a quienes mataron en esa localidad en 2013 y 2014. Lisette asegura que “una red de trata está detrás de las muertes".

“Mi hermana no se suicidó y mi mamá no sufrió una muerte natural, fueron dos femicidios”, dijo la joven.

Fernández denunció un contexto de “red de trata de personas con complicidad de la Policía” detrás de las muertes de la adolescente de 14 años, secuestrada y violentada, y más tarde, de su madre, de 36 años.

Hasta el 2017-cuando falleció- era su abuelo Eugenio, un hombre reconocido como cacique por los integrantes de la comunidad Yechtakay asentada en Tigre desde 1960, quien llevaba el reclamo legal que ahora promueve Lisette, de 19 años.

En 2013, Micaela desapareció y su mamá Nancy fue a la Comisaría 6ª a denunciar, pero "la trataron de loca, le dijeron que mi hermana se había ido porque quería, algo que escandalizó a mi mamá, que les decía que tenía apenas 14 años", relató. Micaela apareció golpeada, con cortes en la cara y el pelo cortado de manera brutal.

"Estaba asustada. La amenazaron. Contó que la había llevado el 'Pato' Cenizo a una casa, donde iban hombres que le hacían cosas que no te puedo contar", contó.

Cenizo y su hermano, Hugo, fueron detenidos en agosto del 2014 en un operativo conjunto entre el Municipio de Tigre y la Fiscalía de Drogas Ilícitas, acusados de "venta de drogas y tenencia de armas de fuego", pero Lisette no sabe si siguen detenidos.

Nancy, a pesar del temor de su hija, fue a la comisaría: “No le hicieron caso. Al contrario, varios policías se presentaron en su casa y la llevaron detenida a la Comisaría 6ª".

"La tuvieron toda la noche, la soltaron al otro día. Contó que la habían golpeado cinco policías mientras le decían 'india de mierda, callate la boca'", dijo la joven respecto a lo ocurrido a su madre.

En febrero de 2013, un conocido le avisó a Nancy que su hija de 14 años se había suicidado, pegándose un tiro en la casa de "Pato" Cenizo.

"Mi mamá nunca creyó que Mica se hubiera suicidado. Cuando fuimos a reclamar a la casa del femicida (en alusión a Cenizo), estaba la Policía custodiando la vivienda", remarcó Lisette.

Nancy enterró a su hija y comenzó a marchar junto a vecinos y organizaciones hasta la comisaría, denunciando y reclamando justicia.

Temerosa que pudieran hacerle algo a Lisette, en ese entonces de 12 años, su mamá la envió a casa de una hermana.

El 2 de mayo de 2014 encontraron el cuerpo de Nancy “semidesnudo y con signos de asfixia”, dijo su hija.

"Mi abuelo Eugenio se presentó como particular damnificado, pero murió en el 2017 cuando yo todavía era menor de edad. Ahora quiero que me dejen acceder a los expedientes, quiero justicia. No tengo dudas que las muertes de mi mamá y mi hermana fueron dos femicidios y que hubo detrás una red de trata y complicidad de la Policía", afirmó la joven.

Lisette, familiares y amigos de las víctimas marcharán este miércoles a los tribunales de Munro, ubicados en Ricardo Gutiérrez 4041, para pedir el acceso al expediente.

