Messi pidió "poner un punto final" a su conflicto con el Barcelona

El astro argentino Lionel Messi volvió a hablar este martes del conflicto con Barcelona de España que casi finaliza con su salida del club y pidió "poner un punto final" al tema, al tiempo que asumió sus "errores" en el ida y vuelta que mantuvo en vilo al mundo del fútbol.

"Luego de tantas desavenencias, me gustaría poner un punto final. Debemos unirnos todos los barcelonistas y asumir que lo mejor está por venir", manifestó Messi en una entrevista con el diario Sport, que se publicará completa este miércoles.

En ese sentido, la "Pulga" continuó: "Asumo mis errores, que si existieron fueron solo para hacer mejor y más fuerte al Barcelona".

"Quería mandar un mensaje a todos los socios y a todos los culés que nos siguen. Si en algún momento a alguno de ellos le pudo molestar algo que dije o hice, que no les quepa duda que lo hice siempre pensando también en lo mejor para el club", expresó el capitán del conjunto catalán.

Y concluyó: "Sumando pasión e ilusión será la única forma de poder lograr los objetivos, siempre unidos y remando en la misma dirección".

Semanas atrás, Messi y Barcelona protagonizaron una gran polémica después de que el futbolista enviara un burofax para manifestar su voluntad de dejar la institución, ejecutando la cláusula de salida unilateral que figuraba en su contrato desde 2017.

Sin embargo, el club azulgrana desconoció la solicitud porque entendió que debía haberlo anunciado antes del 10 de junio pasado, por lo que el argentino decidió continuar hasta mediados del año próximo, cuando finaliza su vínculo.

Además, la novela sumó un nuevo capítulo tras la partida del atacante uruguayo Luis Suárez al Atlético de Madrid, dado que Messi lanzó un claro dardo a la dirigencia del Barcelona en un mensaje en sus redes sociales.

"Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada", disparó el integrante de la Selección argentina.

NA.