“El grupo de autoconvocados no ha presentado documentación que acredite su actividad”

El ministro de Seguridad se refirió a los cortes de ruta que se originaron en distintos puntos limítrofes con la provincia: “Es un sector que no quiere hablar con ministros, el diálogo está abierto. En cualquier gobierno los equipos de trabajo son los que se sientan, y es lo que venimos haciendo todo este tiempo” e hizo énfasis en que el Gobierno provincial está abierto siempre al diálogo.

“Este es el tercer protocolo agropecuario. Tenemos que plantear también que la producción agropecuaria de San Luis se lleva adelante y que han ingresado muchos productores agropecuarios, bajo protocolo, esta es una situación real que nadie quiere hablar”, señaló Anastasi.

Sobre las características del protocolo dijo: “Lo primero que tenemos que constatar es que sea productor agropecuario, vincular su actividad por los datos que la Provincia tiene. Sin tiene su actividad en San Luis, debería tributar en la provincia de San Luis, como todos los productores agropecuarios lo hacen. Quizá haya algunas personas que tengan otro tipo de problemas con hacer un trámite tan sencillo como han hecho alrededor de 700 productores agropecuarios, desde marzo hasta la fecha. Quizá no tienen la documentación para acreditar que están produciendo en San Luis o no tienen los contratos para acreditar que es una persona que tiene un campo en explotación, quizá no tiene una inscripción impositiva en la provincia para tributar por la actividad que mantiene en San Luis. Hay un montón de situaciones que evidentemente están trabando esta simpleza que es hacer un trámite específico para cuidar a la salud de los puntanos. Los estudios PCR se están pidiendo en todo el país”.

El planteo que hace San Luis, es un planteo lógico que se presenta en todas las provincias, inclusive en aquellas en las que tenemos personas que están reclamando algunas circunstancias

“Con esto quiero plantear que es cierto que se han tomado medidas extraordinarias y que todos queremos que se terminen pronto, todos queremos comenzar a vivir como vivíamos antes y abrazar a nuestras provincias vecinas. Eso es una realidad. Pero el planteo que hace San Luis, es un planteo lógico que se presenta en todas las provincias, inclusive en aquellas en las que tenemos personas que están reclamando algunas circunstancias”, indicó.

“Es un grupo de autoconvocados que dicen ser productores agropecuarios”, detalló y agregó: “Dicen ser, porque en las reuniones de trabajo con el sector claramente hay un acompañamiento, diálogo y conformación de equipo de donde resultan los protocolos que se están aplicando. Este grupo de autoconvocados no han presentado la documentación que acredite que son productores agropecuarios en la provincia de San Luis con lo cual ni siquiera lo podemos reconocer como tales”.

“Públicamente reclaman un diálogo, el diálogo que están haciendo es una extorsión colectiva anunciada. Ellos reclaman libertad pero, realmente, luchan por intereses individuales y son privilegios”, continuó.

“Pretenden ingresar de una provincia vecina sin ningún tipo de control y ponerse en contacto con estos trabajadores y proveedores del campo y los contratistas de San Luis que van al campo a trabajar. Eso significa un riesgo que a ellos no les parece importante”, ejemplificó.

En declaraciones radiales, el ministro de Seguridad se manifestó por la posición intransigente de los productores: “Como los cortes se han producido en provincias vecinas, es jurisdicción nacional, de jueces federales que se encuentran con asiento en otras provincias, con lo cual nosotros no hemos realizado presentaciones en aquellas provincias, porque no nos corresponde”.

Pero aclaró que “seguramente hoy nos comunicaremos formalmente con autoridades nacionales y con los Gobiernos provinciales para conversar y encontrar una solución a esta situación que se está planteando”.

Finalmente Anastasi expresó su preocupación por quienes se ven afectados por esta problemática planteada: “Todos los días entran productores agropecuarios, el día de hoy hay productores agropecuarios autorizados a ingresar, como ayer y como anteayer, como todos los días, y los productores agropecuarios de hoy no van a poder ingresar porque tienen otros productores agropecuarios que les impiden el paso. Hay un reclamo de privilegios, no de derechos”, concluyó.

ANSL