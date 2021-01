Denunció que la violó su ex, quien la amenazaba de muerte

Después de diez meses, C.A. ratificó en el Juzgado de Instrucción Penal 1 lo que ya había denunciado en una comisaría de Villa Mercedes. Es decir, que M.V., el padre de sus dos hijos, de quien se había separado hacía tiempo y a quien había denunciado en diversas oportunidades por violencia de género, la violó y, como tantas otras veces, la amenazó con que la iba a matar si no estaba con él.

Al instar la acción penal, la mujer de 25 años relató que tiene una nena de 4 años y un nene de 2 con su ex. Dijo que al principio de la relación el hombre era diferente, pero que con el tiempo "presentó otra cara", una violenta. "Primero me decía cosas feas. Era maltrato verbal y psicológico", aseguró.

A eso le siguieron las amenazas y después vinieron las palizas. Convivieron dos años, pero cuando la relación se terminó, ella quiso tener "un buen vínculo de padres separados" por el bien de sus hijos. "El trato era que él dejara de molestarme mientras terminaba la casa que había empezado a hacer cuando éramos pareja", contó.

El problema fue que, cuando finalizó la construcción, como M.V. también había invertido dinero en la casa, también quería vivir ahí. "Me dieron el botón antipánico y lo hice sacar varias veces con la Policía", comentó.

Después de eso, el hombre se mudó al domicilio de su madre, quien vive a pocos metros de la denunciante, en una esquina. "Él nunca les pasó nada a mis hijos aunque cobraba bien. Me hacía un pedido de cinco mil pesos y si necesitaba más tenía que estar con él, es decir, tener relaciones, y si yo no aceptaba empezaba a golpearme", aseguró.

Relató que una vez estuvo encerrada seis meses, para evitar que su ex entrara a su vivienda. Trababa las puertas con palos, pero igual M.V. conseguía meterse en su domicilio.

Lo peor sucedió el 12 de febrero pasado. Pasaban de las dos de la mañana, C.A. dormía cuando fue sorprendida por su ex. "Como él hizo la casa sabía las mañas de la ventana. Levantó la celosía y se metió", dijo.

"Estaba acostada cuando sentí un olor a perfume de hombre. Me di vuelta y él estaba detrás mío", narró. "Callate porque te mato", la amenazó.

La mujer le dijo que se fuera, que dejara de molestarla y él le respondió a golpes, según la denuncia. "Me amenazaba con un cuchillo y me dijo que tenía que estar con él", refirió.

"Trataba de esquivarlo, hasta que sentí que mi hijo se despertó, me di vuelta y me tapó la boca y la nariz. No me dejaba respirar", recordó. En un momento, ella logró que el hombre perdiera el equilibrio, ambos cayeron, pero luego la tomó de las piernas y la tiró hacia él.

"Ese día me obligó a tener relaciones", denunció. Más tarde, su hijo más grande corrió hasta lo de su abuela, para avisarle que su padre amenazaba con un cuchillo a su madre.