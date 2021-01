Siete provincias dispusieron restricciones y medidas ante el aumento de casos de COVID-19

Chaco, Formosa, La Pampa y municipios de Buenos Aires y Santa Fe dispusieron en las últimas horas restricciones a la circulación de personas ante la suba de contagios de coronavirus, mientras que Santiago del Estero resolvió exigir hisopados para ingresar al distrito y la ciudad correntina de Mercedes decidió limitar el horario de entrada en los accesos.

La decisión de estos gobiernos provinciales responde a la creciente preocupación de las autoridades locales por el aumento de contagios registrado en los últimos días, algo que también es seguido de cerca por el gobierno nacional, el bonaerense y el porteño, ante el aumento de circulación de personas durante los meses de verano.

La provincia de Buenos Aires se inclinó por un regreso a la Fase 3 del aislamiento y distanciamiento obligatorio en algunos municipios del interior, mientras que distritos como Chaco y La Pampa empezaron a aplicar el toque de queda para disminuir la circulación.





Este martes, la provincia chaqueña decretó una "alarma sanitaria" hasta el 21 de enero desde la medianoche a las 6, excepto de jueves a domingo, período en que los bares y restaurantes podrán funcionar hasta las 2. Asimismo, el Decreto Provincial 1/2021 establece que se podrá permanecer en espacios públicos hasta las 22, a partir de cuando las autoridades podrán adoptar "medidas para evitar la concentración de personas". También se suspenden los eventos y reuniones sociales, culturales, recreativos, musicales y empresariales en espacios abiertos, cerrados, públicos y privados. Además, se establecerán puestos de control en los puntos limítrofes de la provincia y durante los sábados y domingos no se permitirá la circulación entre localidades.

La provincia de Formosa informó que, a partir del brote detectado en su ciudad capital, "se dispuso el bloqueo sanitario y el aislamiento social, preventivo y obligatorio" en esa ciudad desde este mediodía hasta el 19 de enero. El Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 comunicó que "las personas deberán permanecer en sus residencias", con circulación limitada para "comprar alimentos, medicamentos y productos de limpieza" y, además, "quedan suspendidas las actividades de flexibilización dispuestas en la provincia".



En La Pampa rigen nuevas restricciones hasta el 18 de enero y, según informó el gobierno provincial vía Twitter, entre la 1 y las 6:30 solo podrán circular los trabajadores esenciales. A su vez, se extiende la suspensión de los encuentros sociales y las actividades deberán cesar a la medianoche, con una tolerancia de media hora para los locales gastronómicos.

En Buenos Aires, el Municipio de Rojas dispuso una restricción para circular desde la medianoche hasta las 6 -salvo viernes y sábado, cuando se podrá hacerlo hasta las 2- y multas de hasta 50.000 pesos para quienes organicen fiestas clandestinas. "La libertad fue la piedra angular para nosotros, ya que implica más riesgos, y, por lo tanto, más responsabilidad individual y colectiva, por eso hay medidas para reforzar la capacidad de respuesta del sistema de Salud y otras que tienen que ver con la restricción del horario nocturno", explicó el intendente Claudio Rossi (Juntos por el Cambio) a través de sus redes sociales.





También en Santa Fe, en la ciudad de Tostado, en el norte de la provincia, las autoridades dispusieron que, por 14 días los residentes deberán permanecer en sus domicilios "en cuarentena sanitaria" y solo desplazarse para abastecerse o por razones de fuerza mayor. La ciudad tiene poco más de 15.000 habitantes y en los últimos días experimentó un marcado crecimiento de los casos positivos.

La ciudad de Mercedes (Corrientes) cerró el lunes sus accesos por una semana, de 23 a 6, y custodiará el santuario del Gauchito Gil, para evitar aglomeraciones y disminuir la circulación en ocasión de la conmemoración del viernes próximo, en momentos que la localidad atraviesa un rebrote de coronavirus, informó el intendente Diego Caram. La medida se complementa con un operativo de seguridad más riguroso que se activará en varios puntos de los alrededores a la ciudad y del santuario, entre el martes y el viernes próximo, ya que la cantidad de personas que participan todos los años en la conmemoración del Gaucho Gil se calcula en 300.000.

En Santiago del Estero se dispuso exigir desde el próximo sábado para ingresar a la provincia un test PCR negativo -de hasta 72 horas cómo máximo de realizado- más la declaración jurada o el registro en la aplicación CuidarSE. También se aclaró que "el convenio de libre circulación entre Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Tucumán sigue vigente y, por lo tanto, no se exige hisopado en la región por parte de la provincia". En el caso de pasajeros por vía área, si llegan sin el hisopado, se les realizará uno en forma gratuita en el aeropuerto; mientras que si un santiagueño necesita ir a una provincia que no participa del acuerdo turístico (como Córdoba o Santa Fe, por ejemplo) podrá hisoparse gratis antes de salir y reingresar al territorio provincial en un plazo no mayor a 72 horas. "Existe una importante circulación comunitaria del virus y es imprescindible cumplir los protocolos preventivos, sobre todo las personas de grupos de riesgo", sostuvo el gobernador Gerardo Zamora a través de sus redes sociales.

Agencias / AFA