Gallardo: "Me quedo en River hasta el final de mi contrato"

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aclaró este viernes que se quedará en el club hasta el "final" del contrato en diciembre, en medio de los rumores que lo pusieron en carrera para asumir en Barcelona.

"Estaba dudando si hacer o no la conferencia después de ver lo que se habló sobre mi salida al Barcelona y sabía que me lo iban a preguntar. Todos saben que mi pensamiento y mi decisión es cumplir el contrato que tengo y de ninguna manera tengo motivos para distraerme con pensamientos ajenos. Me quedo hasta el final de mi contrato", contó el DT en la conferencia de prensa.

Ante las diferentes preguntas, argumentó: "Tengo el compromiso de seguir conectado con lo que representa ser el entrenador de River, nunca se me pasó por la cabeza abandonar el club".

Gallardo no dijo si lo contactaron o no desde Barcelona, como aseguraron los medios catalanes, porque "no tiene sentido y no cambia nada".

Superclásico

En relación al partido del domingo contra Boca en el estadio "Monumental" y con la vuelta del público tras 18 meses, el "Muñeco" analizó: "Necesitamos jugar bien para ganarle a Boca e intentar ser superiores. En este partido, en esta actualidad, me da la impresión que estamos igualados en condiciones".

"La vuelta de la gente es una alegría, vamos a poder brindarnos futbolísticamente para los que estén en la cancha, tiene un tono diferente. Ya eso de por sí nos da una motivación distinta a los últimos partidos desde 2020", destacó

En referencia al equipo no lo confirmó, pero sí descartó a David Martínez por la lesión y consideró sobre Matías Suárez: "Es una baja importante, esperemos que llegue un poco mejor para poder jugar algún tiempo, lo sufrimos bastante".

En relación a los posibles 11 con los que trabajó el jueves serían: Franco Armani, Milton Casco, Robert Díaz, Paulo Díaz y Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Enzo Fernández y Nicolás de la Cruz; Julián Álvarez, Braian Romero y Jorge Carrascal.

El DT analizó: "Evalúo alternativas y Palavecino está entre ellas, después veremos dónde, necesito terminar de pensarlo bien, tanto él como otros lo vamos a evaluar mañana (sábado) y podemos jugar con enganche".

