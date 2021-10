"Miradas naturales", de Pablo Rodríguez Merkel

A los seis años sus abuelos le regalaron una cámara y fue el momento exacto en el que Pablo Rodríguez Merkel se enamoró de la fotografía. Este amor se sumó al cariño inconmensurable que le tenía a la naturaleza y supo desde los primeros años que podía enlazarlos para darles sentido a sus pasiones. Con el paso del tiempo, ya recibido de biólogo y experto en cámaras fotográficas, hizo de su pasión su profesión y en la actualidad no concibe la idea de vivir sin una ni la otra.

Un ejemplo de la mezcla de sus dos amores más fuertes es "Miradas naturales", la muestra fotográfica que inauguró el sábado por la tarde en el museo Casa del Poeta, de la Villa de Merlo, y que estará disponible para visitar hasta el 27 de octubre. La entrada es libre y gratuita.

En la muestra, Marcos colgó 22 fotografías que recorren 15 años de trabajo y disfrute. Cada una de ellas fue sacada en diferentes lugares del país y contiene paisajes, flora y fauna de cada región por la que anduvo.

"Cada una cuenta con un entorno natural diferente y hay fotografías de aves, mamíferos y primates", adelantó el autor, quien vive hace siete años en Merlo, enamorado perdidamente de las sierras de los Comechingones.

Merkel nació en Estados Unidos y a los pocos meses se mudó al país con sus padres, quienes son argentinos. Asentado en Buenos Aires, empezó a experimentar con la cámara que le regalaron sus abuelos. "A medida que comencé a crecer no me separaba de las cámaras por ningún motivo. En la adolescencia conocí la biología y otra vez sentí un flechazo que me mantiene enamorado hasta el día de hoy", agregó el fotógrafo, quien a los 18 años empezó a estudiar la carrera de biólogo, sin perder de vista su amor por la fotografía.

"Siento que es un complemento que va a acompañarme toda la vida. Soy un ser que ama la naturaleza y se siente más cómodo rodeado de árboles y arroyos que en una gran ciudad. Y poder retratar lo que me rodea es una forma de revalorizar las creaciones más perfectas de nuestro entorno", aseguró Pablo.

Antes de radicarse en Merlo junto con su compañera de vida, el biólogo pasó por diferentes provincias de Argentina y ciudades de Latinoamérica, donde realizó varias investigaciones y análisis.

"Viví en Corrientes y Misiones, también pasé por Ecuador e hice una investigación en la ciudad de Iguazú. En cada uno de esos puntos tuve la dicha de registrar cada momento y escenario que me interpelaba", contó Merkel.

En la muestra recientemente inaugurada, Pablo agregó fotos realizadas en las sierras merlinas, tomadas en el trayecto que va a El Filo. Además, retrató animales típicos de la región, como el zorro gris que se dejó fotografiar sin problemas como si supiera que su foto sería luego vista por un centenar de personas.

"Estoy enamorado de Merlo y sus paisajes. Cuando vine la primera vez fue de pasada y sentí una tranquilidad que me conquistó. Espero quedarme por un tiempo largo", expresó Pablo.

Al llegar a San Luis, descubrió otros lugares que pudo retratar y guardar en su memoria para siempre. Sierras de las Quijadas o el Bajo de Véliz ya forman parte de los lugares que el biólogo visitó y disfrutó.

"También tuve la oportunidad de retratar al venado de las pampas, una especie en peligro de extinción", agregó.