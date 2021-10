Gallardo: "Sentimos una gran satisfacción; consolidamos un equipo con dificultades"

El entrenador Marcelo Gallardo aseguró que River se encuentra en “una situación de mucho privilegio” tras afianzarse como único líder de la Liga Profesional, a la vez que dijo que es algo “para valorar y sentir orgullo”. “Nos falta para lograr el objetivo, pero estamos en una vía donde cada vez vemos con mayor claridad el punto final. Nos tiene muy confiados, seguros”, expresó.

Tras el encuentro en el cual River goleó por 3 a 0 a Argentinos Juniors, el técnico destacó que el elenco de Núñez se impuso a “muchas dificultades” y que el mérito fue “saber tener un convencimiento claro, sin perder la idea, más allá de quiénes jueguen”.

“Sentimos una gran satisfacción, consolidamos un equipo con un montón de dificultades. Tuvimos que atravesar partidos no muy buenos. Había que jugar, darles confianza a los jugadores. Pasamos por momentos difíciles, pero obtuvimos buenos resultados. Hoy con mayor solidez en todas las líneas, muy satisfecho con lo que hemos generado”, añadió.

Al hablar acerca de su gestión al frente del plantel dijo: “Si bien puedo decir que me siento más entrenador por el recorrido y la experiencia de los años, me parece que la dificultad está todo el tiempo. No hay una única gestión. Es global. Como ha sido global la gestión en estos años, he tenido que lidiar con un montón de situaciones de cambios permanentes, con jugadores de mucha experiencia, con jóvenes. La gestión está en saber maniobrar y tener un equilibrio”.

“El mensaje ha sido claro desde siempre. Eso me ayuda muchísimo, que todo el mundo entendiera. Es saber lidiar con todas las situaciones. Gestionar egos de jugadores de fútbol no es fácil. Estoy contento porque aprendo todos los días. Evoluciono todos los días. Para nosotros es un desafío permanente reconvertirse”, indicó.

“La verdad que sí, molesta”, afirmó Gallardo cuando le preguntaron acerca de su futuro debido a que en diciembre de 2021 culmina su contrato, a la vez que señaló: “No voy a hablar del tema. Si tengo que hablar cada semana de mi decisión final, cuando llegue el final de mi contrato…No tengo muchos deseos”. Quiero disfrutar del momento que atravieso con el equipo y mi cuerpo técnico. Es un momento que atravieso con el equipo y mi cuerpo técnico”, aseveró.

NA.