Continúa activo el incendio en cercanías al parque provincial Bajo de Véliz

Dotaciones de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa del Conlara y del Cuartel N° 3 de Bomberos de la Policía continúan trabajando en inmediaciones al parque provincial Bajo de Véliz, donde hace cuatro días se desató un incendio. El fuego se desarrolla en una gran extensión en una zona de difícil acceso y baja hacia el sur desde las sierras. Por el momento no representa un peligro mayor para pobladores o para la reserva, pero las unidades de emergencia y las brigadas forestales lo monitorean minuto a minuto.

El presidente de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa, Lucas Pollini, en comunicación telefónica con El Diario, detalló que el clima de este miércoles fue favorable, ya que el viento leve del sector norte permitió que el fuego avanzara muy lentamente y se autoextinguiera en algunos sectores.

“Es muy difícil el terreno y riesgoso para el personal, por lo tanto no podemos hacer un combate directo hasta que no avance. Si las condiciones siguen favorables podremos contenerlo en el sur, en el río Cabeza de Novillo”, explicó, aunque adelantó que el pronóstico para este jueves no es el más alentador, por el cambio en la rotación del viento.

Pollini indicó que además de las dotaciones de Bomberos, trabaja una brigada de la reserva y personal del Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia, junto con la colaboración del Ente de Desarrollo Aeronáutico (EDA) donde funciona la Escuela de Vuelo del Aeropuerto Internacional del Valle del Conlara, quienes aportan imágenes aéreas que ayudan a localizar el foco y el avance del incendio forestal.

LE.