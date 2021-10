La artista que recorre el mundo desde su taburete

Venezuela se suma a la larga lista de países que Alejandra Etcheverry conoce de manera virtual. Es que la artista plástica, que actualmente reside en Potrero de los Funes, encontró en la pandemia una nueva forma de comunicarse y exponer sus trabajos de forma cómoda y con la posibilidad de que se le abran puertas en el exterior.

En esta oportunidad, Etcheverry forma parte de la primera exposición internacional pictórica y virtual "Uniendo lazos", organizada por la Universidad de Los Llanos de Venezuela, que la montó de forma virtual y recorre las obras de más de 27 artistas de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, México, República Dominicana y Venezuela en un audiovisual que ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de la universidad.

Etcheverry es la única representante argentina y presentó dos de sus obras: "Nubes bajas" y "Torrente fresco", cuadros pintados al óleo donde se destacan los característicos colores que la autora utiliza de forma recurrente.

Etcheverry también expone de modo virtual en el Instagram de la Casa de San Luis.

"La pandemia nos dejó mucha incertidumbre y a su vez nos brindó la posibilidad de enlazarnos con artistas de diferentes lugares, tejer redes y darnos a conocer en otras partes del mundo gracias a la virtualidad", expresó Alejandra, quien aprovechó al máximo las redes sociales y su blog personal para interactuar con colegas de todo el mundo y logró que sus cuadros llegaran hasta lugares como Noruega, España, Italia y países latinoamericanos.

"El 2021 es un año que me trató muy bien y en el que nunca me faltó trabajo. Soy una agradecida de las oportunidades que se me abrieron en este tiempo de cambios y que nos llevó a replantear nuestro papel en el mundo como seres humanos", agregó.

Etcheverry incursionó por diferentes estilos como el arte digital, la ilustración y se hizo tiempo para darle rienda suelta a su amor por las letras y la poesía. Hace dos años que fusiona la literatura con la pintura en el semanario La Opinión donde cada semana aparece una nueva poesía de su autoría acompañada por una ilustración también de su propiedad.

"Peco al decir que soy escritora porque no tengo una formación más que de talleres literarios, pero siento que cumplí con uno de mis tantos objetivos que era mezclar dos ramas del arte que me gustan", contó Alejandra, quien también ilustró una antología que salió de los talleres literarios que se dictan en el Centro Cultural "José La Vía".

La pandemia también le dejó una sensación de lucha constante y comenzó a obrar para que se trate en la provincia, el país y quizás toda Latinoamérica la ley por una jubilación para los artistas visuales que también cuente con obra social.

"El arte es un trabajo que vivimos día a día. En pleno aislamiento obligatorio me encontré con colegas que no pudieron subsistir con sus obras y se quedaron sin apoyo económico. Mi propuesta es amparar las necesidades de quienes ejercemos este oficio, siempre acompañada por otros artistas unidos por los mismos intereses", concluyó Alejandra.