Vasectomías: los puntanos vencieron los prejuicios

El número de vasectomías realizadas aumentó en todo el país y San Luis no es la excepción. La tendencia de los varones a optar por la operación para controlar la natalidad también se ve en la provincia, según confirmó la jefa del Programa Salud Sexual y Reproductiva, Yolanda Bertazzo.

“Antes de 2019 se hacían muy pocas, no teníamos respuesta del sistema de salud, ya que muchos profesionales no alentaban a los pacientes a hacérsela y además los hombres estaban reacios a esto. Pero a partir de ese año aumentaron y a pesar de la pandemia, cuando sabemos que disminuyeron muchas prácticas en el ámbito de la salud”, expresó la profesional.

Actualmente la intervención se realiza en los hospitales de San Luis, Villa Mercedes y Merlo; y aunque la funcionaria no pudo precisar estadísticas sí confirmó que el número aumentó significativamente y, sobre todo, el prejuicio va disminuyendo. “La verdad es que hay una respuesta que antes no teníamos, por la historia del machismo. Siempre se intervenían los cuerpos de la mujer y ahora están accediendo los varones a tener una práctica responsable, por lo menos algunos. Porque siempre la responsabilidad cae en las mujeres: si nos embarazamos somos las culpables, si no nos cuidamos somos las culpables, si abortamos somos las asesinas”, remarcó.

A nivel país los números son contundentes. En todo el país la vasectomía se multiplicó por 12 entre 2015 y 2019 mientras que las ligaduras de trompas no llegaron a duplicarse en el mismo período. Aunque esta última sigue siendo mayor: por cada hombre que se realiza una contracepción quirúrgica hay 26 mujeres o personas gestantes que se sometieron a esta práctica, según datos del Ministerio de Salud.

Bertazzo indicó que la intervención es muchísimo más sencilla que la ligadura de trompas. “Se hace en un consultorio externo, son dos mínimos tajitos, se hace en la parte superior de las bolsas que contienen los testículos, los escrotos. Después hay que tener tres meses de cuidado hasta que realmente no haya espermatozoides dando vuelta en el resto del aparato reproductor. No trae consecuencias, no trae problemas de erección, ni afecta la libido, solo no salen espermatozoides. Sí sale líquido seminal, lo único que no hay es células”, explicó.

En San Luis, según los registros, la mayor cantidad de intervenciones se hace en varones de entre 27 a 42 años. “Sí, son hombres jóvenes. En general, tengan pareja o no tengan, son varones que han decidido no tener más hijos. Muchas veces aquel que está en pareja toma esa decisión, para que su mujer deje de tomar pastillas o no se tenga que hacer la ligadura de trompas”, contó la doctora. “De a poco los varones dejan de tener prejuicio con esto y alentamos a que cada vez sean más. Ha llegado el momento en que se empezó a tener en cuenta que el proceso reproductivo es de a dos personas y que la responsabilidad es de ambos”, puntualizó.

A nivel nacional

Según el reporte del área de Monitoreo de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación, en 2015 solo 56 personas se habían realizado una vasectomía, cifra que creció año a año hasta las 683 de 2019. No obstante, la incidencia sería mucho mayor debido al subregistro y a que muchas clínicas privadas realizarían vasectomías bajo otras denominaciones.

“Estos datos hablan de un cambio cultural en favor de la igualdad, en el sentido de que el hombre se responsabiliza de la anticoncepción en la pareja para evitar que la mujer tenga que someterse a una cirugía compleja con anestesia general o tomar hormonas toda la vida”, dijo a Télam el jefe de la Sección Andrología del Hospital de Clínicas, Mariano Cohen.

El médico explicó que la ligadura de trompas “no tiene lógica” como método contraceptivo permanente, existiendo la vasectomía, con la que se consigue el mismo fin de evitar futuros embarazos en una pareja, pero en este caso a través de una intervención ambulatoria de no más de 40 minutos, de baja complejidad, con anestesia local y reversible en el 80% de los casos.

Es una ventaja de la vasectomía en relación con la ligadura de trompas que “el paciente se va el mismo día a su casa y, dependiendo de la actividad que realice, puede volver a trabajar como tarde al día siguiente”. Pero, además, “se utilizan menos recursos a nivel hospitalario”.

Para acceder a la intervención los requisitos son ser mayor de edad para el pleno ejercicio del derecho a la salud y cuidado del propio cuerpo (es decir, tener 16 años o más según el Código Civil reformado), y firmar un consentimiento informado escrito. No es necesario el consentimiento de la pareja, ni haber tenido hijas o hijos y en el único caso en que es necesaria una autorización judicial es en el de personas que hayan sido declaradas incapaces mediante sentencia de un Juzgado civil.

