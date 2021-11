Milagros Sánchez jugará el Abierto de Polo de Houston

Milagros Sánchez no para de crecer. Es una de las máximas exponentes que tiene el polo de la Argentina. Y ahora se le abre una nueva puerta: jugará el Abierto de Houston. La polista nacida en Concarán ya está en Estados Unidos para disputar un certamen que reúne a grandes equipos integrados por jugadoras de mucha jerarquía.

"Mili" viene de tener una temporada muy exitosa en Argentina. Ganó dos torneos consecutivos en la previa de su viaje. Una vez más llevó a Los Sauces de Concarán a ser abonado de los podios. Se consagró en la Copa "Inés Ayerza" y en la Copa Argentina La Ensenada.

"Esta posibilidad que se me abre para ir a Estados Unidos es una enorme chance que no quiero dejar pasar. Es una buena vidriera para que se siga abriendo el campo de acción, así que voy a tratar de disfrutarlo al máximo", aseguró.

A mediados de diciembre estaré nuevamente por Argentina, me esperan cuatro torneos". Milagros Sánchez, jugadora de polo.

Esta chance no es producto de la casualidad. Hace varias temporadas que es protagonista en los distintos torneos. Los siete goles de hándicap son una seducción para cualquier equipo, y siempre es convocada para certámenes importantes. El campeonato en Houston será hasta el 15 de diciembre, y al otro día tomará un vuelo para la Argentina, porque la esperan muchos torneos, entre ellos el Abierto, que es el gran sueño de Milagros, ya que la gran cita que se dará en Palermo —la catedral del polo— es lo que toda polista sueña cuando empieza a dar los primeros pasos. Además, lo jugará representando a Los Sauces.

"La temporada, a pesar de la pandemia, se pudo terminar. Hubo mucha actividad en los últimos días, y estos campeonatos me sirven mucho para llegar con rodaje para el certamen en Estados Unidos", dijo.

Vive y respira polo. Se levanta muy temprano para entrenar y ver la caballada. Es muy detallista y no quiere dejar nada librado al azar. No tiene tiempo para extrañar. Hace magia para dividirse entre las prácticas y el estudio, pero se las ingenia. "A la noche, cuando apoyo la cabeza en la almohada no tengo tiempo ni de pensar. Concilio el sueño rápidamente. El descanso es fundamental para levantarse bien cada día para los entrenamientos", aseveró.

Cuando comenzó a andar a caballo y a taquear, siempre soñó con este momento. Cuando se encontró con el polo fue como un amor a primera vista y siempre dijo que este sería su estilo de vida. Y así es. "Amo los caballos. Jugar. Estar en contacto con la naturaleza. El campo es mi lugar en el mundo. Por suerte la vida me dio la posibilidad de ser jugadora de polo, de conocer enormes personas que me ayudaron en mi progreso diario, pero todo esto también se lo debo a mi familia. Ellos son mi puntal y si estoy acá es gracias a mi gente", sentenció.

Milagros Sánchez ya está en Estados Unidos. La espera un torneo importante en Houston, pero el gran objetivo de la jugadora de Concarán es el Abierto de Palermo. Sueña con levantar la copa con Los Sauces, el club de sus amores.