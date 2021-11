San Luis estrechó vínculos con Agricultura Familiar

La relación del gobierno provincial con los organismos nacionales es una historia de vaivenes, muchas veces ligados al color político con el que se pintaba la Casa Rosada, o simplemente por cuestiones de egos y competencias. Pero eso comenzó a cambiar en 2019, cuando Alberto Fernández asumió la Presidencia de la Nación. Rápidamente se activaron convenios de San Luis con el INTA, con la UNSL y con cuanta oficina se podían abrochar acuerdos que beneficiaran a la provincia en aspectos relacionados a la producción.

Ahora fue el turno de la agricultura familiar, con la que también hay acercamientos, lo que significa una gran noticia para los pequeños productores de subsistencia. Desde ambas partes se habla de una agenda común, que arrancará en breve con la realización de un relevamiento del stock caprino y la aplicación conjunta de herramientas que la Nación dispone para el sector.

El impulso llegó luego de una reunión que mantuvo hace tres semanas el director nacional de Fortalecimiento Productivo de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Safci), Luciano Guillet, con el ministro de Producción, Juan Lavandeira. Guillet aprovechó su llegada para participar del Foro Provincial de la Agricultura Familiar que se llevó a cabo en la UNSL para intercambiar ideas con Lavandeira, quien desde el comienzo de su gestión se mostró abierto a todo lo que pudiera beneficiar a San Luis y sus productores de baja escala.

El primer sector que verá los beneficios del diálogo entre la provincia y la Safci será el caprino, para el cual habrá varios planes de desarrollo.

Fue la primera vez que un ministro recibe a un funcionario de la Safci nacional en mucho tiempo. “Sabemos que la relación nunca fue fluida, pero la provincia ahora muestra predisposición y nosotros estamos dispuestos a responder a esa intención”, afirmó Guillet.

El funcionario dice que es necesario que los organismos del Estado actúen de manera integral para aplicar las políticas que baja el Ejecutivo. "Con el ministro compartimos la planificación estratégica del Plan Caprino y la generación de empleo en general, a través de la producción de la agricultura familiar", contó tras el encuentro.

“Estuvimos repasando esos trabajos y ofrecimos el apoyo técnico y de programas que la Safci tiene disponibles, como son el de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (Protaal), para generar unidades productivas asociativas y alimentos en los pueblos, desde donde a veces se viaja muchos kilómetros para obtenerlos, cuando se pueden producir en el lugar”, destacó en el sitio El Semiárido.

Explicó que le informó a Lavandeira que hay un nuevo programa que ya está aprobado para comenzar a trabajar: se trata del Programa Nacional de Formalización, Agregado de Valor y Comercialización de la Safci. "Es importante identificar los grupos asociativos, acompañarlos en el proceso y fortalecer las cuestiones logísticas, comerciales, de valor agregado y la formalización, financiando el acompañamiento técnico y la gestión para poner al día sus asociaciones o cooperativas y para conformar nuevas, en el caso de que no estén registradas", describió el funcionario nacional, con un proyecto a tono con lo que busca Producción con la conformación de equipos técnicos para asesorar a los productores caprinos del norte, donde ya funcionan dos grupos muy fuertes, que incluso cuentan con el asesoramiento de una antropóloga y un veterinario.

“Hay muchos productos que no tienen tránsito por no estar habilitados y no llegan a los circuitos comerciales; con este programa podemos alcanzar soluciones”, expresó Guillet.

También acordaron con Lavandeira atender a la cadena caprina con programas de fortalecimiento, como el Prodeca. La intención es fortalecer a aquellos grupos que ya están trabajando, encaminados, para “fortalecer la cadena desde la producción primaria hasta la comercialización, para lo cual estuvimos identificando cuáles son los lugares y zonas para trabajar", apuntó.

Harán en conjunto un relevamiento de caprinos en San Luis y, dada la multiplicidad de problemas que existen para el transporte del ganado menor en la provincia, dialogaron sobre la posibilidad de aplicar una herramienta nueva que saldría de un acuerdo entre el gobierno provincial, Senasa y la Safci, entre otros organismos de estado.

La Nación tiene en carpeta un plan Caprino Federal, que es de gran interés para San Luis. “Vamos a incorporar a la provincia, dialogar entre los equipos técnicos y promover reuniones vía virtual para que haya fluidez en las comunicaciones y en el trabajo”, dijo Guillet.

Cuando hay afinidad, suele pasar que los fondos aparecen. “Tenemos que articular entre todos los involucrados y pensar cómo bajar los recursos del Estado al territorio", propuso el director de la Safci, quien promueve foros como el que se organizó en la UNSL. "Que estemos sentados la Universidad, el Estado nacional, el Estado provincial, la Iglesia y las organizaciones de productores, demuestra que este es el camino”, reafirmó.

En su diálogo con El Semiárido también habló sobre el Programa de Desarrollo Armónico, con Equilibrio Territorial. "Se trata de una convocatoria de ideas con el fin de lograr la descentralización urbana y el arraigo rural. Ingresaron más de 650 proyectos, cien de ellos ya pasaron la primera etapa. Más del 40 por ciento hizo hincapié en el eje de la agricultura familiar, la bioeconomía y la agroecología", cerró.