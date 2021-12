Marcelo Gallardo confirmó que seguirá como técnico de River

El entrenador Marcelo Gallardo anunció este miércoles que seguirá en River al señalar que elige y merece continuar como técnico del equipo de Núñez "al menos un año más" y dijo que "necesitaba comunicarlo" tras haber reflexionado acerca de la decisión.



"No tengo muchas cosas para decir. Después de unos días de reflexión, fue difícil porque no pude cortar la dinámica del día a día que te lleva a no poder aislarte. Era indispensable para mí por lo que exige una institución como esta, necesitaba reflexionar", comenzó diciendo Gallardo.



Asimismo continuó: "Elijo seguir estando porque es una elección, más allá de lo que viví, de lo que sentí o siento en este momento, vale la pena, merezco seguir estando por lo menos un año más".



El técnico dio a conocer la noticia a pocas horas de la fiesta que la entidad de Núñez realizará este jueves en el estadio Monumental para celebrar el tercer aniversario de la consagración en la Copa Libertadores ante Boca Juniors en Madrid.



Si bien el entrenador recibió ofertas muy importantes de distintos clubes del mundo y hasta de la Selección de Uruguay, decidió continuar en River.

