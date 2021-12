En el feriado se notaron los efectos del plan de reactivación provincial

Los efectos de las medidas impulsadas por el Gobierno de la Provincia para estimular la economía local comienzan a hacerse notar. Es que los primeros días de diciembre, incluido el feriado de este miércoles, dejaron ver una intensa actividad económica en los comercios capitalinos. Tiendas de indumentaria, comercios de bienes durables y supermercados son los que lideran el repunte. "Indudablemente se comienza a ver el resultado de las medidas económicas dispuestas para reactivar la economía de San Luis", dijo el ministro de Hacienda, Eloy Horcajo.

Aseguró que los sectores beneficiados indirectamente por las políticas instrumentadas por la administración local han manifestado públicamente una mejoría de la actividad comercial. "Es notorio que hay mayor movimiento, incluso algunos sectores ya han hecho público un gran incremento en las ventas mayoristas", dijo Horcajo.

En la Cámara de Comercio manifestaron un gran optimismo por el aumento de los volúmenes de ventas y por el porvenir que promete diciembre. "Ya en noviembre —que suele ser un mes de bajas ventas— notamos un aumento en las operaciones y lo que va de diciembre nos ilusiona", indicó el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Moyano. Y agregó: "Además de las medidas del Gobierno, que ya muestran un gran impacto, las expectativas por el pago de aguinaldos hacen que los clientes organicen sus compras y se nota en las ventas".

El rubro por excelencia que mostró un repunte fue el de los bienes durables. Es que muchos puntanos beneficiados por las medidas económicas (ayuda extraordinaria a empleados privados, asistencia a los desempleados y a personal doméstico, microcréditos y créditos a tasa cero para empleados públicos y otros sectores vinculados al Estado) se volcaron a comprar electrodomésticos y equipamiento para el hogar.

"Las ventas de aires acondicionados se triplicaron desde noviembre y en los primeros días de diciembre la venta de celulares fue grandísima", aseguró ayer el encargado de un comercio de electrodomésticos ubicado en Colón, entre Junín y Pedernera, Nicolás Coriza.

Una muestra de la dimensión masiva de las compras que los puntanos comenzaron a realizar en diciembre se vio ayer en el estacionamiento del San Luis Shopping Center: quienes acudían al supermercado instalado en el centro comercial debían esperar alrededor de 20 minutos para conseguir un carro de compras para recorrer el súper. "Nunca había pasado algo así desde que comenzó la pandemia", deslizó un guardia de seguridad cuando un cliente le reclamó por la falta de "changuitos".

Además de volcarse a los comercios para realizar las compras navideñas durante el feriado por el Día de la Virgen, los puntanos aprovecharon la jornada no laborable para darse el gusto de comer afuera. Alrededor de las once de la mañana, en los cafés del shopping no había lugares libres, situación que se repitió a la hora del almuerzo en casas de comida tradicionales de la capital. "Se ve mucha más gente desde el mes pasado, sabemos tener hasta cuatro recambios por día, y hoy tuvimos el salón colmado desde las 11 de la mañana", indicó Darío Oro, encargado de un restaurante de avenida Santos Ortiz y Falucho.