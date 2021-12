Temor por ómicron: investigan un posible brote en Córdoba

Con el temor al tope que ha causado la variante ómicron de coronavirus, médicos y epidemiólogos cordobeses investigan si hay un brote masivo de contagios generado por esa cepa en la provincia, tras la detección de varios pacientes cercanos o vinculados a un "paciente cero", un hombre que llegó a la Argentina el jueves de la semana pasada desde los Emiratos Árabes Unidos. Hay casi 80 personas aisladas por prevención en las localidades de Colonia Caroya y Jesús María.

La Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de Córdoba informó que analizan si este viajero fue infectado por la variante ómicron. "A partir del caso índice se identificaron seis casos positivos en familiares asociados hasta el momento, aún sin identificación de variante; y 78 personas permanecen aisladas", precisó el ministerio en un comunicado.

El director de Salud municipal de Jesús María, Andrés Carrillo, dijo que el miércoles pasado armaron con la jefa de Epidemiología de la provincia, Laura López, el árbol de contactos a partir del caso cero. "Las muestras que se recabaron a domicilio, las PCR, se fueron en un avión sanitario al Instituto Malbrán directamente, para determinar qué variante está siendo responsable de este brote".

Los análisis realizados por el Laboratorio Central de la provincia sobre las muestras obtenidas del paciente cero confirmaron que resultan "compatibles con un probable caso de la variante ómicron".

López señaló al diario La Voz del Interior que ese resultado deberá ser confirmado por el Instituto Malbrán, lo que sucedería casi con seguridad este viernes.

“Ingresó una muestra que no era tipificable, se solicitó una segunda y se encontró que no era delta, ni manaos ni andina, que son las que están en circulación en Córdoba. Se hace un cultivo amplificado de mutaciones para ver si es compatible con ómicron y se encontró que es compatible, por lo que ya se define como probable ómicron. Pero al ser el primer registro, tal como ocurrió con delta por ejemplo, se necesita confirmación del Instituto Malbrán para tener la certeza”, detalló la jefa de Epidemiología.

Entre los 78 contactos estrechos y contactos de contactos estrechos ya aislados, no solo están incluidos quienes tuvieron reuniones o vínculo en Colonia Caroya y Jesús María, sino también los pasajeros que pudieron ser ubicados del colectivo que trajo al viajero a Córdoba desde Buenos Aires, el miércoles de la semana anterior.

López agregó que enviaron alertas a otras provincias porque varios pasajeros de ese micro no tuvieron destino final en Córdoba.

El origen

El viajero que ingresó al país el 2 de diciembre pasado desde Emiratos Árabes se hizo dos testeos rápidos con resultado negativo, antes de dar positivo. Según él mismo contó, tenía un cuadro respiratorio leve con mucosidad y dolor de garganta. Al principio, le apuntó al aire acondicionado del ómnibus en el que llegó desde Buenos Aires.

Confiado por los dos test de antígeno negativos, mantuvo reuniones sociales entre el viernes y el sábado pasados, cuando ya dio positivo. Sus síntomas no habían desaparecido. Una fuente ligada al Ministerio de Salud cordobés opinó que, en esa condición, lo aconsejable hubiera sido el aislamiento.

Mientras esperan las confirmaciones, el Ministerio de Salud provincial llegará este viernes a las ciudades involucradas con un equipo completo para intentar contener el foco y volverá a funcionar también el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) regional.

López aclaró, sin embargo, que no hubo ningún incumplimiento de protocolos del viajero. "Cumplió los requisitos del país: al no venir de África, contar con dos dosis de vacuna y una PCR negativa, no tenía obligación de aislarse".

De todos modos, la epidemióloga sugirió que estos requisitos deberían revisarse porque la variante ómicron ya no solo está en África, sino en 57 países, y en todos los continentes.

Redacción / NTV