Claudia Prett, la artista que rompió todo paradigma en la canción

En Argentina se respiraban los primeros aires de libertad luego de un período cruel de dictaduras, desapariciones y muertes. Era el momento indicado para que de aquel avión bajara Claudia Prett, una muchachita austríaca con la cabeza rapada que llegaba de Colombia escapando de la guerrilla y los hechos turbulentos que acosaban al país cafetero. Los planes eran simples, cobrar una herencia gustosa, casarse e invertir ese dinero en la prosperidad. Prett sabía que el futuro estaba en sus manos y eso la ayudó para despejar las dudas y darle lugar a las ideas.

Quizás una casa con un buen parque, pileta y perro que olfateaba los pasos de sus dueños era el plan ideal para la familia Prett, pero para Claudia no. La muchacha se casó con el bajista de su banda de rock y en común acuerdo decidieron cobrar el dinero de la herencia para invertir en equipos de audio e instrumentos y salir a los escenarios con toda la profesionalidad posible. La primera burla de Claudia al sistema patriarcal que la acechaba solo por el hecho de ser mujer.

Ya en Argentina, se instaló en Río Cuarto y formó Huanaco Rock, una banda que rompió con todos los paradigmas y los esquemas de la época. "La sorpresa de los productores y el público era enorme. ¿Cómo una mujer era la cara visible de un grupo musical y más de un género súper machista? "Después de cuarenta años me enteré que causamos estragos en el ambiente y no podía creer que el tiempo pasó y en su momento ninguna revista o medio de difusión nos puso entre sus páginas, simplemente porque al mando del grupo no había un varón", recordó Prett.

La desigualdad en la música la vivió en carne viva, pero no fue motivo para no seguir por el camino del rock, el folk y otros géneros similares que conquistaron a Claudia desde sus inicios. "No participábamos en muchos festivales y las ofertas de presentaciones no eran abundantes, pero llegamos a estar en el ambiente under de Río Cuarto y eso nos mantenía contentos y expectantes", expresó la cantautora.

San Luis cuenta con mucho talento en la parte musical y es momento de que las mujeres sean escuchadas"

Años de escenarios, rebeldía y canciones propias se llevó el grupo musical hasta que Claudia decidió separarse y seguir su vida por otro camino. Mientras estudiaba la carrera de Filosofía en la Universidad de Río Cuarto conoció a su actual pareja, un puntano que la cautivó con su sonrisa y la enamoró perdidamente. Tanto, que decidió elegirlo como su compañero de vida que hasta hoy camina a su lado por los campos de Villa de la Quebrada, lugar en el que residen.

“Primero decidimos mudarnos a Traslasierra, pero un verano pasamos por San Luis y nos quedamos acá. Encontramos un lugar agreste y solitario lejos de las grandes multitudes. Cuando nos instalamos y decidimos formar nuestra familia, me arrepentí mucho por la desolación del lugar, la sequía y la dura naturaleza que crecía a nuestro alrededor. Pero en la actualidad, entre pandemias y cuarentenas, estoy muy feliz de estar tan lejos de las grandes ciudades y las incertidumbres. A gusto con mi tierra, la vida que traspasa por el monte y lo que podemos hacer para ayudar a que la naturaleza no deje de latir", expresó Prett, quien actualmente trabaja en su campo para realizar una reserva natural en la que mezclará la concientización de un ambiente sano y lo mágico de lo cultural.

A principios de 2019, Claudia fue una de las primeras mujeres que conformaron la Colectiva de Mujeres y Disidencias de la música de San Luis que, junto a colegas de toda la provincia y el país, lucharon en comunión para que la Ley de Cupo en los escenarios se promulgue, salga y se cumpla.

Un año de lucha, de compañerismo y sororidad le dejó a la artista —que además de música es fotógrafa, pintora y escritora— la sensación de que su misión ya fue cumplida dentro de la colectiva. "Estoy muy orgullosa de mis compañeras y decidí dejarle mi lugar a las más jóvenes, a las que hoy conquistan el escenario con más fuerza y se muestran auténticas frente a los públicos. San Luis tiene mucho talento femenino en diferentes géneros musicales y estoy orgullosa de que sean mis amigas", agregó emocionada y entre algunos nombres que se le vinieron a la mente recordó a la guitarrista Daniela Calderón, Fernanda Rivero, Yeka Ramos y su entrañable amiga Flavia Calderón.

“Por la mala señal de internet no puedo estar tan activa como quisiera, pero en la colectiva encontré amigas y mujeres fuertes que no dejan que cualquier injusticia opaque sus voces. Ahora nos juntamos a tomar unos buenos vinos y contar anécdotas risueñas que nos sacan sonrisas y lágrimas”, expresó.

El material musical de Claudia, tanto en su faceta solista como con sus grupos musicales, se puede escuchar en las redes sociales de la cantautora como también en su canal de YouTube. Uno de los últimos proyectos fue una selección de canciones que le dedicó a su padre y se las envió a Austria por correo electrónico para que las escuchara antes de morir.

"Estaba muy enfermo y como no podía viajar a verlo decidí transformarme en canción. Estuve cerca mientras escuchaba 'Alfonsina y el mar', una canción que compartió conmigo cuando vivíamos juntos y se la llevó con él cuando abandonó el plano terrenal", concluyó la artista.