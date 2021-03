Un comedor busca padrinos para los chicos a los que asiste

La coordinadora del comedor Estrellitas de Belén, Natalia Buss, lanzó una convocatoria de padrinazgo para acompañar y ayudar en sus necesidades a los pequeños que asisten al comedor que funciona en el barrio Eva Perón. La mujer detalló que ya hay cuarenta voluntarios, pero su objetivo es que cada niño tenga un padrino, para después asistir a los adolescentes y adultos mayores que también acuden a ese espacio solidario.

A fines de 2019, el comedor atendía a unos 60 chicos del barrio, brindando meriendas y almuerzos un par de veces por semana. Buss indicó que hoy ya son cien los niños que asisten y que a ellos han ido sumándose adolescentes y hasta adultos mayores. En total, Natalia ayuda a 160 personas.

“Cada vez cuesta más conseguir las donaciones porque está difícil todo. Cerré una semana en diciembre de 2019 por vacaciones y cuando abrí empezamos con la pandemia y se fue sumando más gente”, describió Natalia sobre los últimos meses de actividad.

El comedor da meriendas dos veces por semana y el almuerzo todos los sábados.

Actualmente da merienda martes y jueves y los sábados, un almuerzo. El pequeño comedor está ubicado en la casa 2 de la manzana 1.003 del anexo 5 del barrio Eva Perón. “No sabemos si vamos a poder seguir dando la comida una vez por semana”, admitió.

“Me piden ayuda de todos lados, de los barrios República, del 1º de Mayo, hay veces que puedo ayudar, hay otras que no, porque está difícil todo, más difícil que el año pasado”, remarcó. “No te alcanza el dinero y yo no puedo exigir a la gente que me ayude siempre a que me done todos los fines de semana, me imagino que no les alcanza tampoco”, admitió.

Los padrinos pueden hacerle donaciones de ropa, comida y cualquier otro tipo de asistencia que deseen brindarles a los niños. Para sumarse pueden comunicarse a la página de Facebook “Comedor Solidario Estrellitas de Belén”, al celular 2665038046 o acercándose al comedor.

En el espacio también planean brindar clases de apoyo, y ya tuvieron las visitas de un ginecólogo que dio una charla a los adolescentes y de una peluquera del barrio, que periódicamente asistirá al salón para dar cortes gratis. La idea es también volver a dar el almuerzo en el lugar, en grupos, dado que por la pandemia estaban entregando viandas. Lo más urgente que necesitan por estos días son útiles, ante la vuelta de las clases presenciales, y alimentos: verduras, puré de tomate, fideos, arroz, azúcar, cacao y leche. Y los propios adolescentes que asisten piden por la asistencia de un psicólogo, agregó.

Donación para una parroquia

La parroquia San Luis Rey inició una colecta de alimentos no perecederos para entregar bolsones a familias de escasos recursos. Las donaciones pueden acercarse a la parroquia, ubicada en el barrio Puertas del Sol, en cercanías de la rotonda Abuelas de Plaza de Mayo, conocida como "Torrontegui", los sábados de 10 a 12. "Todos los sábados atendemos el roperito, donde entregamos ropa y cada diez días damos un bolsón de mercadería, de la que hoy tenemos muy poca y que la gente cada vez necesita más", detalló la directora de Cáritas de la parroquia, Graciela Orozco.