Un espacio solidario que deja de ayudar a cientos de familias

Ubicado en el corazón del San Antonio, el comedor “Alberto René” no podrá continuar entregando las más de 600 viandas a las vecinas y los vecinos, como lo hacía habitualmente los sábados desde hace cuatro años. Con las condiciones económicas actuales, no pueden afrontar solos la compra de alimentos y desde el gobierno provincial le negaron la entrega de mercadería.

El lugar es un espacio de contención social para la comunidad. Allí no solo sirven comidas, su administradora y fundadora, Amanda García, pone garra y sudor para ayudar a quienes más necesitan. Dan clases de apoyo escolar, celebran el Día de la Madre, del Padre y del Niño, entre otras fechas. Brindan asistencia para tramitar pensiones y otros trámites importantes.

"Hasta hace poco nos mandaban todo: verdura, aceite, fideos, arroz, lentejas, de todo, para que yo tuviera para cocinarles a las familias. Con el nuevo Gobierno, todo cambió. Llamé a San Luis y me dijeron que a los comedores no se los va a ayudar, que se van a cerrar. Ahora no tengo de dónde conseguir", dijo García con desolación.

El área que siempre se encargó de este tipo de asistencias es el Ministerio de Desarrollo Social, que en la administración Poggi se denomina Ministerio de Desarrollo Humano, que está a cargo de la villamercedina Mónica Becerra.

Un trago amargo

El sábado, unos minutos después del mediodía, decenas de personas se iban acercando para llevarse su táper con el almuerzo y también se llevaban la triste noticia de que esa podría ser la última vez.

"La gente ya no te dona, porque estamos todos igual. Acá siempre nos piden útiles para la escuela, hojas de carpeta y no vamos a tener. Quiero que Poggi piense un poquito y vea lo que uno hace de corazón; yo no recibo nada ni quiero nada tampoco. Hoy me siento muy triste, porque el sábado que viene no voy a poder estar y sé que la gente viene porque lo necesita", expresó la mujer, quien no pudo contener sus lágrimas.

En el barrio, todos conocen su casa de Junín 540. Allí, mientras esperan su vianda, comentan las necesidades de otros vecinos para ver cómo pueden ayudarlos.

"Tengo dos nietos a cargo, uno con discapacidad, y venimos desde que empezó. Ella hace todo lo que puede, está sacando de su bolsillo para cocinar, puso apoyo escolar gratis, ayuda con las pensiones. Todo lo que ha hecho esta señora no tiene precio. Ojalá que la escuchen y pueda seguir", aseguró Ersi Espinoza, una vecina con más de 20 años en el barrio.

Ayer, la angustia se pudo ver en la cara de grandes y chicos, porque saben que hay una cierta injusticia en no poder servir un plato de comida a los que más lo necesitan por falta de voluntad política.

Otras vecinas también se sumaron al pedido de Amanda, como Belén Giménez, quien comentó: "Hace dos años que vengo y esto ha ayudado mucho. Ojalá que pueda seguir, yo estoy agradecida porque me ayudó mucho, a mí y a todos los que venimos. Es una situación triste".

La joven Florencia Fernández dijo que el apoyo para el barrio fue grandísimo y que impulsan a los chicos a terminar la escuela. "Me da mucha lástima; esperemos que la escuchen y que con la ayuda de Dios pueda seguir. Amanda nos ha dado todo a nosotros, me da mucha pena esto", sostuvo.