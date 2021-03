Tres artistas realizan tatuajes con información de alergias y patologías

Tres tatuadores villamercedinos lanzaron una campaña que puede ayudar a salvar vidas: consiste en plasmar en la piel de los interesados cierta información personal médica, como los datos de alergias y patologías, que pueden ser útiles ante una emergencia. Los artistas lo harán sin costo de mano de obra y solo cobrarán los insumos que utilicen.

La iniciativa surgió luego de que una joven comenzara a indagar en las redes sociales sobre este tipo de intervenciones. Sabrina Guzmán es alérgica a varios medicamentos y siempre tuvo la inquietud de tener visible una pequeña historia clínica para que en el caso de alguna urgencia, un profesional sanitario sepa cómo actuar. "Tengo un primo que vive en la provincia de Mendoza y se hizo un tatuaje así y me contó que allá solamente cobran los insumos utilizados. Comencé a buscar en Facebook si acá alguien los hacía y nadie conocía esa metodología, pero Fernando González, Emmanuel Juárez y 'Teby Tatoo', como se hace llamar, se interesaron y decidieron formar parte de la propuesta", explicó.

El objetivo es que la letra sea legible, generalmente se hace en el antebrazo a la altura donde se realizan las canalizaciones intravenosas. "La idea es que, en el hipotético caso en que uno esté inconsciente y llegue a un sanatorio, el médico sepa qué medicamentos no puede utilizar, o si la persona es diabética, hipertensa, epiléptica, por ejemplo", añadió Guzmán. Luego afirmó que está muy agradecida por la respuesta de la ciudadanía y que no pensó que esta curiosidad personal podía llegar a ayudar a la población.

González, uno de los tatuadores que se sumó, dijo: "La verdad no sabía de esta campaña, pero sí sé de muchas otras cruzadas solidarias que se hacen en otros puntos del país. Siempre que puedo me sumo porque es algo que me nace. Cuando ella me contó del proyecto no dudé en decirle que puede contar conmigo", sostuvo. De manera similar, sus colegas ofrecieron su habilidad con la aguja y la tinta para las personas interesadas.

Los que deseen hacérselo tienen que solicitar turnos a los celulares 2657-213682 (Fernando), 2657-234183 (Teby) o 2664-310215 (Emmanuel). Los números también están publicados en las redes para que coordinen día, hora y lugar del encuentro. El costo de los materiales varía según la marca que utilice cada uno, ya que existen nacionales e internacionales, pero rondan entre los 500 y los 750 pesos.

"Cuando me llamen y me digan la información que deseen, yo haré un boceto con alguna tipografía de letra que sea clara y que tenga un tamaño medio, porque si es muy grande, estéticamente puede no quedar bien, y si es muy chico quizás no se entienda. Y si al cliente le gusta, nos ponemos de acuerdo, le doy la dirección y lo hago", expresó Juárez.