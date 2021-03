Piden ayuda para la familia de una bebé que tiene leucemia

A la puntana Melany Miranda, de apenas dos meses, le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. Actualmente está internada en el Hospital de Niños “Doctor Ricardo Gutiérrez”, en la Ciudad de Buenos Aires, y sus papás piden ayuda para costear gastos diarios y traslados, ya que no cuentan con el dinero para eso.

La enfermedad de la pequeña es un tipo de cáncer que se da durante la niñez, cuando una célula de la médula ósea presenta errores en su ADN. El papá de la beba, Gustavo Miranda, comentó que el jueves 11 a su hija le hicieron un análisis en el Hospital San Luis, como parte de un chequeo, y fue allí donde decidieron derivarla de urgencia a Buenos Aires. “La trasladaron en un avión sanitario el viernes 12 a la seis de la tarde. Ella se fue con su mamá, Milagros Escudero. La noticia nos tomó por sorpresa”, dijo Gustavo. Además, señaló que en total el tratamiento durará seis meses y le harán quimioterapia.

Manifestó que él trabaja de manera particular en la construcción, por lo que no cuenta con un sueldo fijo y se le dificultará poder viajar, ya que su esposa también está desempleada y solo cobra la Tarjeta Alimentaria. “Tengo que investigar si la obra social del fondo de desempleo me cubre un hospedaje en Capital Federal, porque tendré que reemplazar a mi mujer para que ella también descanse. Ojalá pueda encontrar algo cerca del hospital, ya que no conozco nada”, expresó.

Se puede ayudar por Mercado Pago al correo mickaelaescudero79@gmail.com.

Miranda resaltó que los médicos les dijeron que a Melany le tendrán que punzar la médula ósea. “Más adelante tenemos que llevar a sus hermanos de 4 y 6 años para hacerles los estudios de compatibilidad, para ver si ellos le pueden donar”, explicó.

Al enterarse de esta situación sus amigos y familiares se pusieron manos a la obra para ayudarlos a recaudar fondos. “Al principio no sabíamos qué hacer. Ellos se ofrecieron y le dieron difusión al caso a través de las redes sociales. También venderán empanadas para juntar unos pesos”, dijo.

Explicó que un pasaje solamente de ida a Buenos Aires le sale alrededor de cuatro mil pesos. “Tengo pensado venir a San Luis cada 20 días, porque también tengo que ver a mis otros dos hijos, que quedarán al cuidado de mis suegros. Por suerte los tenemos a ellos que nos dan una mano. De todas formas son muy chiquitos y esta situación es complicada para todos”, acentuó.

El papá resaltó que al momento de enterarse del estado de salud de la pequeña tuvieron mucho miedo. “Mi nena todavía es muy chiquita, pero a la vez es fuerte y saldrá adelante. Nos pone muy tristes esta situación. Ojalá que todo se solucione rápido”, manifestó. Aquellos que quieran colaborar lo pueden hacer a través de Mercado Pago al correo electrónico mickaelaescudero79@gmail.com o comunicarse al teléfono 2664-036488. “Todo será bienvenido y de mucha ayuda, ya que no contamos con un sueldo fijo”, expresó.