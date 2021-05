Piden colaboración para ayudar a una niña de 2 años con leucemia

Malena Abigail Maidana, de 2 años, fue diagnosticada con leucemia y fue trasladada ayer al Hospital de Niños “Doctor Ricardo Gutiérrez”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde le harán estudios para luego iniciar un tratamiento para curar su afección. Su madre, Belén Vera, la acompaña en el centro médico. Nativos del paraje El Talita, su familia en San Luis lanzó una colecta para ayudarla en todos los gastos que implicará la internación de la pequeña.

“Desde el jueves que estaba en el Hospital San Luis. Los médicos la atendieron muy bien, le dieron mucha contención a mi hermana, lo agradecemos también”, comentó Valeria Vera, tía de la niña.

“Ella está ahora en el 'Gutiérrez', llegó a las 6 de hoy (por ayer). Están por hacerle los análisis de sangre, de médula ósea, para determinar el grado de complejidad de la leucemia que tiene”, describió la familiar, quien indicó que su hermana debió viajar sola, sin la compañía del padre, David Maidana, por las restricciones impuestas para prevenir contagios de coronavirus.

“Él había sacado el boleto para viajar a Buenos Aires, pero tuvo que cancelarlo, le avisaron que no fuera, porque no lo iban a dejar pasar. Él se hizo el hisopado acá en San Luis capital y le salió negativo, pero no puede viajar por el momento, por el tema de la COVID-19. Tenemos parientes, pero nadie puede entrar a verla, como es paciente de riesgo”, explicó la mujer sobre su sobrina.

“Hemos recibido ayuda de la gente, pero estamos en campaña de más, porque después seguro va a necesitar”, dijo Valeria. Los fondos irían para todo posible gasto diario ocasionado por el tratamiento, la estadía de la madre y la pequeña.

Quienes quieran colaborar pueden depositar en las cuentas bancarias de la madre, Belén (CBU 0270104820039166570016), del padre, David (CBU 0270110920039170510019) o en la cuenta de Mercado Pago del padrino de la nena, Juan Emanuel (CVU 0000003100046928199794). A su vez, los interesados pueden contactarse con el papá a través del 2665 271094, o con Valeria al 2664 801334, quien actualmente está en San Luis capital, por si alguien quiere dar su colaboración en forma presencial.

Pedido de Ley Oncopediátrica

Desde mediados del año pasado, padres de todo el país impulsan la sanción de una ley oncopediátrica que les garantice a las familias la cobertura de tratamiento para los más pequeños que padecen cáncer.

El proyecto elaborado por las propias familias propone la creación de un registro nacional y una credencial para el paciente, la cobertura médica al 100% en la provisión de medicamentos, estudios, diagnósticos y prácticas de atención, una pensión no contributiva para quienes estén en una situación vulnerable, pasajes para el tratamiento y posteriores controles y licencias especiales para sus padres o tutores, mientras dure el tratamiento.

Solo el año pasado, los padres ya habían juntado más de 700 mil firmas que apoyan el proyecto. Empezado el año legislativo en 2021, aún no hay novedades de avance en el tratamiento de esta iniciativa o alguna similar. Mientras, las familias siguen juntando adhesiones en las provincias. Mendoza se convirtió, en diciembre de 2020, en la primera provincia en sancionar una ley de cobertura integral. Hace pocas semanas Corrientes sumó su norma.