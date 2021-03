Sentenciaron a 14 años de cárcel a un expolicía por intento de femicidio

Este viernes, la Cámara Penal 1 de San Luis sentenció al expolicía José Eduardo Jiménez a 14 años de cárcel por el intento de femicidio de quien supo ser su pareja, Susana del Valle Quiroga, ocurrido el 1° de enero de 2018 en las afueras de Quines.

El tribunal presidido por Silvia Aizpeolea y completado por Jorge Sabaini Zapata y José Luis Flores acordó de manera unánime condenarlo por el delito de "homicidio calificado en grado de tentativa agravado por el vínculo y por mediar violencia de género", la misma figura por la que llegó acusado al banquillo.

El hecho ocurrió luego de que Jiménez y Quiroga compartieran el festejo de Año Nuevo. Tras los brindis, junto a otra pareja amiga, concurrieron a un boliche bailable de la localidad y, a la salida, hubo una discusión dentro del auto.

Luego, ella contó que había querido terminar la relación, y que durante un cruce de palabras él la golpeó. Pero las agresiones continuaron en el departamento de él hasta que ella logró escapar.

No conforme, Jiménez la persiguió, la alcanzó y, después de golpearla nuevamente, la arrojó a un canal de riego que llevaba agua hasta que un vecino de la zona la vio flotando semiinconsciente y la rescató.

Este viernes, antes de culminar la etapa probatoria, y ante el ofrecimiento del tribunal, Jiménez declaró y negó rotundamente los hechos. Dijo que en el año y medio de relación que mantuvieron con la mujer jamás le levantó la mano, y si bien admitió que tenían discusiones, las calificó como las que tiene cualquier pareja.

A ella la catalogó como un persona celosa, que solía hacerle escenas de la nada, y dijo que la noche en la que supuestamente fue golpeada estaba muy borracha, fuera de sí, desligándose de las lesiones y de cómo Quiroga terminó dentro de un canal de riego.

En sus alegatos, el fiscal de Cámara 1 provisorio, Maximiliano Bazla Cassina, repasó ante los jueces el tortuoso momento que pasó la víctima y describió los traumas que aún vive la mujer a causa del ataque. Sostuvo la figura por la que el acusado llegó al debate y solicitó lo condenen a 14 años de prisión por el delito de "homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo y por mediar violencia de género".

Como atenuantes remarcó la falta de antecedentes del imputado y como agravantes el estado psicológico actual de Quiroga y la también la privación ilegítima de la libertad a la que la víctima fue sometida durante el hecho.

Si bien la abogada Karina Mantelli, que representa a la víctima, no puede solicitar un monto de condena por su carácter de particular damnificado, alegó en términos similares a los de Bazla Cassina y acordó que la manera de actuar de Jiménez apuntaba a terminar con la vida de su defendida. Por ello, le solicitó al tribunal una "pena ejemplificadora".

A su turno, Oscar Amado Vilchez, abogado del agresor, pidió la absolución de su defendido bajo los argumentos de que no solo no hubo testigos del hecho, sino que existieron fallas en las instrucción de la causa y que no existen pruebas solidas de cómo ocurrió todo. Mencionó una "orfandad probatoria" y una causa sin certezas ni indicios de la ocurrencia del delito.

Para los jueces, el hecho quedó totalmente probado y determinó como agravantes del mismo las consecuencias dañosas para la víctima y circunstancias de modo y lugar en el que ocurrió, que demostraron una intención maliciosa por parte de Jiménez.

