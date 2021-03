Honrar la vida en el amor al prójimo

Un espíritu solidario, una fortaleza implacable y un amor interminable. Esa es la primera impresión cuando uno conoce a Iris Ávila, una docente de San Luis de 59 años que, incluso en los momentos más difíciles, se dedicó a entregar parte de su vida al otro, siempre en busca del bien común. Junto a su marido y a su único hijo, quien falleció en un accidente, creó la Fundación Caldén, de la que hoy es presidenta y con la que emprendió distintos programas, como el Banco Popular de la Buena Fe, con el que asistió y sacó adelante a muchas mujeres vulnerables de toda la provincia.

Iris nació en Candelaria. Es hija de Antonio Ávila y Blanca Ponce, y la menor de cinco hermanos. A los 15 años se casó Carlos “Yiyi” Arabel, de 27; y cuando tenía 16 tuvo a su único hijo, Silvio. “Haber sido madre tan joven fue un aprendizaje en aquellos tiempos”, aseguró.

Cuando nació Silvio, se fue junto a su marido a vivir a Arizona, en la otra punta de la provincia, al sur, en el límite con La Pampa. Si bien tuvo que interrumpir sus estudios secundarios, su pasión por la educación nunca se detuvo. Después se afianzó con su familia en San Luis.

“Con todos los vaivenes que ha tenido mi vida puedo decir que ha sido muy fructífera. Me recibí de Licenciada en Comunicación, en la Universidad del Salvador (Buenos Aires), y de maestra. Ejercí la profesión durante 31 años en la misma escuela”, anticipó con una sonrisa entrañable, refiriéndose a la escuela "La Rioja". “El estar tantos años en ese colegio provocó en mi vida un compromiso muy profundo”, afirmó. Además de docente, tiene una faceta política. “Trabajé en la Cámara de Diputados de San Luis durante 21 años, en el área Ceremonial y Protocolo”, detalló

El amor hacia al otro y el compromiso con la vida siempre estuvieron presentes en el espíritu de Iris, aun cuando tuvo que enfrentar el peor episodio para una madre: la muerte de un hijo. Silvio falleció en un accidente automovilístico, en el ingreso a la ciudad de San Luis. Tenía 26 años. Con lágrimas, pero con la voz firme, evitó recordar la fecha. “Yo siempre digo que si es por el tiempo que no lo veo fue hace muchísimos años; si es por el dolor que se siente, ha sido ayer. El tiempo después de la muerte no se cuenta en años”, aseveró.

La fortaleza de Iris también se refleja en sus palabras: “Las madres que perdemos a un hijo nos morimos también allí. Esa mujer que eras se muere en ese instante y volvés a la vida echando mano sencillamente al amor. Dios te deja vivo para que honrés la vida”.

Sobre la Fundación Caldén explicó: “El objetivo fue trabajar con las personas más humildes. Después del accidente de Silvio llevamos adelante el programa nacional Banco Popular de la Buena Fe, que funcionó desde el 2006 hasta 2016, y que me gustaría volver a reactivar”. El banco comenzó a trabajar con las mujeres más vulnerables, que no podían escapar de situaciones de violencia. “A veces las personas no pueden salir porque no tienen las herramientas. Por eso otorgábamos microcréditos para que tuvieran recursos y así poder llevar adelante algún emprendimiento”, contó.

“Financiamos infinidades de proyectos en toda la provincia y hubo experiencias de vida maravillosas”, y recordó los encuentros en los que hablaban “las cosas que les pasan a las mujeres. Ahí surgían todos los dolores y alegrías que las hacen ser tan especiales”. Otro punto de contención que señaló fue el proyecto llamado “hojita en mano”, con el que, con instinto educativo, asistían a madres jóvenes en distintos barrios humildes.

Iris se retiró de la docencia a fines del año pasado y, con una sonrisa imborrable pese a un dolor que perdura, sigue proyectando acciones para llevar esperanza y amor a los lugares donde más lo necesitan.