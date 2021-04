Más de 6 millones de personas tienen deudas con fintechs y prestamistas no bancarios

Más de seis millones de personas en la Argentina tienen deudas por $195 mil millones con fintechs u otras compañías de préstamos no bancarios, de las que casi la mitad nunca accedió a un préstamo en una entidad financiera tradicional, según un relevamiento del Banco Central (BCRA).



Se trata de préstamos contraídos con entidades identificadas como Otros Proveedores No Financieros de Crédito (Opnfc), un grupo heterogéneo de empresas que incluye desde cooperativas y mutuales hasta empresas de venta de electrodomésticos y fintechs, entre otros.



Según el informe, hacia octubre de 2020 había 6,1 millones las personas que tenían a su nombre créditos con al menos una Opnfc, de las que cerca de 2,8 millones (46%) no poseían deuda con el sistema financiero.



La mayoría de las financiaciones que otorgaron las Opnfc está a cargo de empresas emisoras de tarjetas por un total de $115.540 millones (60%), seguido de las venta de electrodomésticos, con $21.639 millones (11%); las Cooperativas y Mutuales, con $18.118 millones (9,3%), y las fintech, con $8.519 millones (4,4%), entre otros.



En promedio, cada deudor tiene a su cargo un monto de $31.706 con una tasa nominal anual promedio del 84%, muy superior a la que ofrecen lo bancos y las entidades financieras tradicionales.



En total, la cantidad de empresas proveedoras de créditos no bancarios alcanzó en enero de 2021 las 323 firmas frente a 235 proveedores a finales de 2018.



Desde octubre de 2020, el BCRA introdujo modificaciones significativas en la regulación que implican, básicamente, la obligación de registro como Opnfc para la mayoría de las empresas no financieras de crédito (aun cuando no reciban financiamiento de entidades financieras) y el cumplimiento de disposiciones que otorgan mayor protección a la persona usuaria de servicios financieros.

Télam-HS.